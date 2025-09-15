Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte

Un incident cutremurător a avut loc la începutul acestei săptămâni la Spitalul Județean din Reșița, unde o simplă coborâre pe scări s-a transformat într-o tragedie. Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce treapta pe care a călcat s-a rupt.

Un eveniment tragic a avut loc luni la Spitalul Județean din Reșița, unde un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce o treaptă s-a rupt sub greutatea sa. Victima tocmai ieșise din secția de urologie și se îndrepta spre curtea spitalului. Deși în apropiere se aflau lifturile, acesta a ales să coboare pe scări, moment în care marginea unei trepte a cedat. Bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se violent la cap.

Echipajele medicale au intervenit rapid, însă rănile au fost fatale, iar bărbatul a fost declarat decedat. În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar DSP Caraș-Severin a început o anchetă. Nu este primul caz de acest fel, în trecut fiind raportate alte persoane rănite din cauza deteriorării treptelor. Până în acest moment, reprezentanții spitalului nu au oferit nicio declarație oficială.

O adolescentă de 15 ani a murit la Timișoara

O familie din Timișoara suferă cumplit după ce fiica lor în vârstă de 15 ani a murit în urma electrocutării. Tragedia a avut loc vara anului 2024, când Iasmina, o adolescentă plină de viață, a fost electrocutată în baie din cauza unui scurtcircuit. Transportată de urgență la spital, viața ei a fost salvată, însă starea a rămas gravă. În următorul an, fata a trecut prin tratamente complexe și internări repetate, atât în România, cât și în străinătate, familia ei făcând eforturi uriașe pentru a-i asigura cele mai bune șanse de recuperare, inclusiv la Institutul Guttman din Barcelona. Din păcate, corpul nu a mai rezistat și, în urma unei infecții la plămâni, s-a stins din viață.

