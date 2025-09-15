Acasă » Știri » Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte

Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte

De: Andreea Stăncescu 15/09/2025 | 14:25
Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte
Un bărbat și-a pierdut viața la Spitalul Județean din Reșita / FOTO: Express de Banat

Un incident cutremurător a avut loc la începutul acestei săptămâni la Spitalul Județean din Reșița, unde o simplă coborâre pe scări s-a transformat într-o tragedie. Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce treapta pe care a călcat s-a rupt.

Un eveniment tragic a avut loc luni la Spitalul Județean din Reșița, unde un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața după ce o treaptă s-a rupt sub greutatea sa. Victima tocmai ieșise din secția de urologie și se îndrepta spre curtea spitalului. Deși în apropiere se aflau lifturile, acesta a ales să coboare pe scări, moment în care marginea unei trepte a cedat. Bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se violent la cap.

Echipajele medicale au intervenit rapid, însă rănile au fost fatale, iar bărbatul a fost declarat decedat. În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar DSP Caraș-Severin a început o anchetă. Nu este primul caz de acest fel, în trecut fiind raportate alte persoane rănite din cauza deteriorării treptelor. Până în acest moment, reprezentanții spitalului nu au oferit nicio declarație oficială.

FOTO: Express de Banat

O adolescentă de 15 ani a murit la Timișoara

O familie din Timișoara suferă cumplit după ce fiica lor în vârstă de 15 ani a murit în urma electrocutării. Tragedia a avut loc vara anului 2024, când Iasmina, o adolescentă plină de viață, a fost electrocutată în baie din cauza unui scurtcircuit.

Transportată de urgență la spital, viața ei a fost salvată, însă starea a rămas gravă. În următorul an, fata a trecut prin tratamente complexe și internări repetate, atât în România, cât și în străinătate, familia ei făcând eforturi uriașe pentru a-i asigura cele mai bune șanse de recuperare, inclusiv la Institutul Guttman din Barcelona. Din păcate, corpul nu a mai rezistat și, în urma unei infecții la plămâni, s-a stins din viață.

CITEȘTE ȘI: BREAKING! Fiul unui celebru fost fotbalist de la noi a produs un accident și a fugit. Victima, în stare gravă

Fotbalistul care a căzut de la etajul 3 în Slatina a murit. Gabriel Șerban avea 20 de ani

Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă...
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...
Tags:
Iți recomandăm
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Știri
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul FOTO
Știri
Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul…
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem...
Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor
Gandul.ro
Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025....
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta”
Adevarul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia....
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Parteneri
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de...
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Digi 24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern
Digi24
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial....
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor:...
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut...
Declarația Doinei Teodoru după ce Cătălin Scărlătescu a părăsit-o și s-ar fi afișat cu o blondă. Actrița, în suferință, după ce ar fi trebuit să facă nuntă cu bucătarul: “El știe mai bine să răspundă.”
kfetele.ro
Declarația Doinei Teodoru după ce Cătălin Scărlătescu a părăsit-o și s-ar fi afișat cu o...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Noua serie Xiaomi 17 va concura direct cu iPhone 17. Când se va lansa?
go4it.ro
Noua serie Xiaomi 17 va concura direct cu iPhone 17. Când se va lansa?
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă...
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe...
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Ioana State a slăbit enorm în 4 luni și este SUPERBĂ. A ajuns de nerecunoscut! Fanii au rămas fără cuvinte când i-au văzut noua siluetă: Ai devenit cu 10 ani mai tânără!
Romania TV
Ioana State a slăbit enorm în 4 luni și este SUPERBĂ. A ajuns de nerecunoscut!...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară permisiunea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară...
Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa ceva
evz.ro
Pescobar, din nou în centrul atenției. Niciun român n-a mai făcut așa ceva
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
Gandul.ro
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu...
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro în România: Face asta din banii lui
as.ro
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro în România: Face...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
radioimpuls.ro
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât...
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un...
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil ...
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: “E o situație oribilă”
Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești
Test de inteligență | Cine este stăpânul pisicii din imagine? Ai fix 10 secunde să ghicești
Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă ...
Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul FOTO
Se dau bani de la stat! Voucherele le vor intra românilor în conturi în două tranșe
Se dau bani de la stat! Voucherele le vor intra românilor în conturi în două tranșe
Șoc într-o intersecție din Timiș! Doi adolescenți au fost aruncați într-un șanț după un impact violent
Șoc într-o intersecție din Timiș! Doi adolescenți au fost aruncați într-un șanț după un impact violent
Vezi toate știrile
×