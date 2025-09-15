Acasă » Știri » BREAKING! Fiul unui celebru fost fotbalist de la noi a produs un accident și a fugit. Victima, în stare gravă

BREAKING! Fiul unui celebru fost fotbalist de la noi a produs un accident și a fugit. Victima, în stare gravă

De: Andreea Stăncescu 15/09/2025 | 13:26
BREAKING! Fiul unui celebru fost fotbalist de la noi a produs un accident și a fugit. Victima, în stare gravă
FOTO: Pixabay
Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, este în centrul unui scandal după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier petrecut în București, pe 14 septembrie 2025. Incidentul s-a soldat cu rănirea gravă a unei tinere de 23 de ani care a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. 

Un accident rutier grav a avut loc pe 14 septembrie 2025, în București, iar printre persoanele implicate s-ar afla Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Potrivit unor informații obținute de Antena 3 CNN, tânărul ar fi părăsit locul impactului, fiind acum căutat de polițiști pentru a fi audiat. Din primele date, se pare că acesta ar fi circulat cu viteză și ar fi lovit o mașină condusă de o șoferiță de 23 de ani, care a ajuns în stare gravă la spital.

Martorii povestesc că femeia intenționa să vireze la stânga și se asigurase corespunzător, însă în acel moment autoturismul condus de Toto Dumitrescu ar fi apărut cu viteză mare și ar fi izbit violent mașina tinerei. În urma coliziunii, vehiculul acesteia a fost proiectat într-o altă mașină aflată în spate. Tot martorii susțin că după impact, fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi ieșit din mașină, și-ar fi abandonat autoturismul și ar fi plecat pe jos din intersecție.

Șoferița rănită a fost descarcerată de echipajele ISU și transportată de urgență la Spitalul Floreasca, unde se află internată în stare gravă. Între timp, anchetatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului și îl caută pe Toto Dumitrescu pentru a-l aduce la audieri.

FOTO: Facebook

Toto Dumitrescu a fost prins drogat la volan în urmă cu mai mulți ani

Toto Dumitrescu, fiul cel mic al fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a avut de-a lungul timpului mai multe probleme. În urmă cu cinci ani a fost prins drogat la volan și a primit o pedeapsă de opt luni cu suspendare, fiind obligat să facă muncă în folosul comunității.

În urmă cu câteva luni, el a fost implicat într-un scandal într-un club, unde a fost bătut și transportat la spital.

CITEȘTE ȘI: Bogdan Troia, tatăl celor 3 copilași morți în accidentul din Spania, își strigă durerea: ”Mi-aș da viața să vă am înapoi”

Accident grav în București! O femeie a fost transportată de urgență la spital

