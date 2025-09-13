Bogdan Troia, tatăl celor 3 copilași morți în accidentul din Spania, își strigă durerea: ”Mi-aș da viața să vă am înapoi”

Au trecut două luni de la una dintre cele mai cumplite tragedii care au zguduit comunitatea românilor din Spania și nu numai. În luna august 2025, un accident rutier devastator a curmat viețile a trei frați, lăsând în urmă o familie îngenuncheată de durere și o întreagă localitate marcată de pierdere.

În acea zi fatidică, familia formată din doi soți și cei trei copii ai lor se îndrepta spre biserică. Nimeni nu ar fi bănuit că drumul obișnuit se va transforma într-un coșmar imposibil de imaginat. Două mașini au fost implicate în coliziune, iar impactul a fost atât de puternic încât cei trei copii nu au mai putut fi salvați.

Ce mesaj a transmis tatăl celor trei copii

De atunci, timpul pare să fi încetat să mai vindece. Tatăl și mama își duc crucea în tăcere, sprijiniți de rude, prieteni și comunitatea locală, însă golul lăsat de pierderea copiilor este imposibil de umplut. Zilele care ar fi trebuit să fie pline de zâmbete, jocuri și sărbători s-au transformat în momente de reculegere și lacrimi.

Înmormântarea celor trei frați a avut loc chiar acolo, în Spania. Deși familia ar fi dorit să-i aducă în România, dorința de a-i înmormânta în locul unde și-au trăit ultimele clipe a fost mai puternică. Astfel, mormintele lor au devenit loc de pelerinaj nu doar pentru părinți, ci și pentru cei care i-au cunoscut și i-au iubit.

De atunci, zilele au devenit mai grele, iar fiecare amintire aduce un val de durere. Aniversările și sărbătorile, care altădată erau prilej de bucurie, au devenit acum cele mai dificile momente pentru părinți. Jucăriile, hainele și fotografiile au rămas mărturii mute ale unei vieți întrerupte prea devreme.

În ciuda durerii, părinții au găsit puterea să transmită un mesaj de încurajare altor familii, îndemnându-le să își prețuiască copiii și să nu lase timpul să treacă fără a le arăta dragostea lor. Povestea lor a devenit un simbol al fragilității vieții și al importanței legăturilor de familie.

„Saul, care pentru mine însemnai mult — „schimbare”, „slujitor”… Îmi doream să fii predicator, să fii în oastea cerului. Dar de fapt, deja erai… erai un înger pe pământ.

Azi trebuia să-ți spun: „La mulți ani!”, dar tot ce pot să spun e că mi-e dor de tine…

În loc de tort, mâncăm lacrimi și durere.

Ți-am luat o minge, dar nu ne mai jucăm. A rămas doar tristețea și amintirile. Nu mai strigi „GOL!”, strig eu: „Mi-e dor de tine!”

Te-aș lua în brațe, dar nu mai ești… Vreau doar să ne revedem curând.

Te-am iubit, te iubesc și te voi iubi mereu — pe tine, pe Rebeca și pe Emanuel.

Nu există pe pământ binecuvântare mai mare decât familia. Nu există bucurie mai mare decât copiii.

Când pierzi bani, nu plângi. Când pierzi averi, case, mașini — sunt nimicuri. Copiii sunt adevărata fericire a părinților.

Luptă să-ți faci familia fericită. Creșteți copiii cu dragoste și frică de Dumnezeu. Doar în cer îi mai poți revedea… Prețuiți-vă familia!”, a transmis bărbatul.

