Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT: ”Urgent!”

Edith Maria, adolescenta în vârstă de 14 ani din București care a dispărut timp de 7 zile, a fost găsită. Mama ei a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Iată ce s-a întmplat!

Edith a plecat de acasă în ziua de duminică, 31 august, iar pentru că nu s-a mai întors, mama ei a început să se îngrijoreze. Femeia a alertat autoritățile și a făcut o serie de postări în mediul online pentru a-și găsi copilul.

„Vă rog mult, dacă știe cineva ceva de Edith, să mă contactați, sunt mama ei. A plecat duminică noapte, o caută și poliția, e pe site la ei la persoane dispărute. Dacă știți ceva de ea, dați un semn.”, a fost mesajul transmis de femeie pe rețelele sociale.

Unde a fost găsită Edith

Cazul dispariției adolescentei s-a terminat cu bine, asta pentru că Edith Maria a fost găsită la doar o zi după ce cazul a fost făcut public de mama ei.

După șapte zile de căutări, autoritățile au găsit-o pe adolescenta în vârstă de 14 ani.

Potrivit unei postări făcute de mama fetei, Edith Maria se afla într-un cartier din Constanța în momentul în care a fost găsită. Adolescenta a fost localizată de polițiștii din cadrul Secției 2 Constanța. Acum, mama acesteia a făcut o postare prin care a transmis că adolescenta a fost găsită și că vrea să ia legătura cu DIICOT cât mai repede posibil.

„Găsită de Secția 2 Constanța. Mulțumim! Acum caut pe cineva de la DIICOT și cineva de la Spitalul Sfântul Stelian sau Obgregia urgent.”, a transmis mama adolescentei.

