Răpire ca-n filme în București! Un fost soldat american a apelat la o echipă de profesioniști pentru a-și lua fiul din România

Un caz șocant a zguduit recent Bucureștiul, unde o dispută privind custodia unui copil de șase ani a degenerat într-o răpire pusă la cale ca într-un film de acțiune. Protagonistul este Nicholas, fost militar al armatei americane stabilit în Vicenza, Italia, care a organizat o operațiune spectaculoasă pentru a-și lua fiul din România, împotriva voinței mamei.

Roxana, în vârstă de 47 de ani, povestește că a trecut printr-un adevărat coșmar. După divorț, femeia s-a mutat împreună cu băiatul în România, din cauza problemelor financiare. Însă, într-o zi, fostul ei partener a reușit să pună în aplicare un plan minuțios și costisitor, prin care a ajuns să îl ducă pe copil în Italia, unde acum locuiește cu el și noua sa parteneră.

În prezent, mămica își poate vedea fiul doar prin apeluri video și o singură dată pe săptămână, sub supravegherea autorităților italiene.

„Și credeți că o oră pe săptămână e de ajuns pentru o mamă? El are nevoie de mine și eu de el”, se plânge Roxana.

Răpirea l-a costat pe bărbat 40.000 de euro

Operațiunea de răpire, botezată „Gardaland”, după parcul de distracții preferat al copilului, a costat aproximativ 40.000 de euro. Pentru a-și atinge scopul, Nicholas a apelat la o echipă de profesioniști: Jay, un veteran britanic specializat în recuperarea copiilor din străinătate, Fabrizio, proprietarul unei agenții de detectivi, și Giorgio, instructorul său de zbor.

Totul s-a desfășurat ca într-un scenariu de film, iar copilul a fost transportat cu un avion privat, fără documente, după ce au ieșit din țară și au ajuns în Ruse, Bulgaria.

„Mi-a furat copilul ca în „007”, l-a luat fără documente cu un avion privat: cum e posibil ca justiția să nu facă nimic?”, întreabă disperată Roxana.

Pe de altă parte, Nicholas își justifică gestul de a-l răpi pe copil. El afirmă că băiatul nu-l mai recunoștea și voia să se implice activ în viața lui.

„Trebuia să o fac. Pentru fiul meu, pentru viitorul lui. Dacă aș fi așteptat prea mult, ar fi fost tot mai greu. Deja începuse să spună că nu mă recunoaște ca tată”, spune Nicholas.

Românca și fostul ei soț nu au ajuns la o înțelegere

Între cei doi foști parteneri continuă să planeze acuzații grave. Roxana susține că bărbatul consuma alcool și nu se purta corespunzător nici cu ea, nici cu fiul lor. Ea spune că, înainte de a părăsi Italia, instanța îi acordase custodia copilului și dreptul de a locui în casa lor, dar fusese evacuată.

„Nu mai știam cum să mă întrețin. Aș vrea să amintesc că înainte de a pleca, tribunalul italian decisese ca fiul nostru să locuiască cu mine în casa noastră, din care însă fusesem evacuată”, adaugă femeia. „Nu e adevărat, nici că ea era pe drumuri, având în vedere că familia are mai multe proprietăți, nici că eram alcoolic”, spunea Nicholas, respingând acuzațiile care i s-au adus.

