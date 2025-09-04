Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca micuțul Victor să moară înecat în iaz, la o creșă privată: ”Era pe scaun și…”

Victor a murit la doar un an și 8 luni / FOTO: Pixabay

Tragedie la o creșă privată din Timișoara! Un copil de un an și opt luni, pe nume Victor, și-a pierdut viața după ce a căzut într-un iaz ornamental din curtea unității. Directoarea instituției a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar anchetatorii încearcă să stabilească pas cu pas cum s-a produs nenorocirea.

În lacrimi, femeia a relatat presei clipele din dimineața accidentului, susținând că totul părea obișnuit până în momentul dispariției copilului. Câteva minute de neatenție au dus la o tragedie unde micuțul și-a pierdut viața.

„Ultima dată l-am văzut pe Victor pe scaun, jucându-se. Ne pregăteam pe la 10:30 să ieșim afară cu copiii, printre care și Victor. Venise cu doar zece minute înainte, l-am preluat de la tatăl lui. Mi-a întins brațele, era foarte bucuros când venea la copii. Am ieșit afară, lucrurile au decurs normal. În jurul orei 11:14, am mers să preiau mâncarea de la firma de catering, apoi m-am întors. Pe la 11:25, colega mea m-a întrebat dacă mai stăm. Am zis că mai stăm cinci minute și la 11:30 intrăm să ne pregătim de masă. La 11:30, ultima dată când l-am văzut pe băiețel, era pe scaun, jucându-se cu un carton în mână. Fix atunci a fost ultima oară când l-am văzut”, a mărturisit Crina, directoarea creșei.

Victor și-a pierdut viața într-un moment de neatenție al educatoarei

La scurt timp, rutina zilnică s-a transformat într-un coșmar, după ce și-au dat seama că doi copii lipseau. Au găsit-o pe fetiță în curte, însă Victor era de negăsit și l-au descoperit la distanță de câteva minute.

„Apoi am mers în față cu o parte din copii. Mergeam în față una, în spate una, ca să nu omitem vreun copil. Am pregătit bolurile pentru masă și am constatat că nu este Nicole. Am găsit-o în grădină și am adus-o înăuntru. Când să merg cu a doua tură, am întrebat: unde e Victor? Colega mi-a spus că nu știe. I-am zis: tu nu ai constatat în sala de joacă că Victor lipsește, că ai stat cu ei? A zis că nu și-a dat seama. A durat aproape zece minute până când l-a strigat, l-a căutat și, în final, l-a găsit pe băiețel în iaz. Mi-a zis că Victor era vânăt și că l-a găsit în apă… Nimeni nu a știut ce să spună.

Eu am rămas acolo, în stare de șoc, tot întrebând ce se întâmplă. Îmi pare nespus de rău că, din cauza neatenției mele, s-a pierdut un suflet nevinovat. Vă dați seama… am o durere imensă în suflet și vina o voi purta mereu. Amândouă eram acolo, amândouă trebuia să fim mai atente. Atât eu, cât și ea”, a mai spus directoarea instituției.

Creșa nu era acreditată

Ulterior, s-a aflat că unitatea privată nu figura pe lista oficială a instituțiilor de învățământ și nu se afla sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean.

„Societatea despre care vorbim nu face parte din lista unităților de învățământ, iar Inspectoratul Școlar Județean nu monitorizează în niciun fel activitatea lor”, a declarat Aura Danielescu, inspector școlar.

