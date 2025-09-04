Cine sunt victimele din accidentul de la Lisabona? Provin din toate colțurile lumii

Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte 21 sunt rănite în accidentul catastrofal care a avut loc miercuri seară în Lisabona, după ce funicularul istoric „Gloria” a deraiat și a zdrobit oamenii aflați pe traseu. Au trecut câteva ore bune de la tragedia uriașă care a a vut loc pe străzile Lisabonei și nu se cunosc încă detalii despre victimele teribilului accident funicular.

Tragedia s-a produs în jurul orei 18:00, după ce cablul de siguranță s-ar fi rupt, iar vagonul care cobora o pantă abruptă, a scăpat de sub control și s-a răsturnat fiind complet distrus. Funicularul transporta zilnic peste 40 de pasageri, pe o distanță scurtă pe un traseu curbat, fără trafic auto. Era folosit atât de turiști, cât și de localnici.

Cine sunt victimele din accidentul din Lisabona

Răniții au cel puțin zece naționalități, a transmis Serviciul Municipal de Protecție Civilă din Lisabona. Pe lângă portughezi, în tragicul accident au fost implicați și cetățeni de origine spaniolă, un sud-coreean, un cetățean din Capul Verde, un italian, un francez, un canadian, un marocan, conform RTP.



Margarida Castro, directoarea Protecției Civile din cadrul Primăriei Municipiului din Lisabona a declarat că patru dintre răniți s-au deplasat pe cont propriu la spitale, iar alți 19 au fost transportați de echipajele medicale. Doi dintre răniți, au decedat în cursul nopții, bilanțul victimelor ajungând, astfel, la 17 morți.

Unele publicații locale, au relatat că printre victime se află și o familie germană formată din trei persoane, inclusiv un copil de trei ani care a suferit răni minore, tatăl său a decedat, iar mama sa este grav rănită. O singura victimă a fost confirmată până acum și este vorba despre, Andre Marques, mecanicul de tren în vărsta de 40 de ani. Bărbatul a lăsat în urmă doi copii mici, conform sindicatului feroviar portughez.

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a descris accidentul drept „o tragedie fără precedent pentru oraș”. Autoritățile au suspendat circulația altor funiculare din capitală pentru verificări tehnice. Compania care administreaza rețeaua de tramvaie și funiculare au transmis ca toate reviziile tehnice au fost efectuate la timp, dar s-a deschis și o ancheta internă, iar cauzele exacte urmează să fie stabilite de autorități.

