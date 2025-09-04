Crește numărul victimelor după ce funicularul din Lisabona a deraiat. Bilanțul deceselor

Crește bilanțul victimelor tragediei din Lisabona. La mai puțin de 24 de ore de la tragedie, autoritățile portugheze au declarat zi de doliu național după ce cel puțin 17 persoane au murit și alte 21 au fost grav rănite în urma deraierii și prăbușirii a funicularului Gloria, celebrele tramvaie din capitala Portugaliei.

Incidentul a avut loc miercuri, 3 septembrie 2025. Funicularul Gloria a deraiat din cauza unei defecțiuni tehnice. Cei care au murit în accident erau toți adulți, potrivit Margaridei Castro Martins, șefa agenției de protecție civilă a orașului, cetățeni străini, dar și portughezi. Printre răniți se află portughezi, doi germani, doi spanioli și câte o persoană din Canada, Capul Verde, Franța, Italia, Maroc, Coreea de Sud și Elveția.

Funicularul din Lisabona a deraiat din cauza unor probleme tehnice

Seara trecută, persoanele rănite, dintre care trei în stare gravă, au fost transportate la mai multe spitale din regiunea Lisabona. Două dintre victime cu leziuni grave au decedat în cursul nopții la spital, ridicând numărul inițial al morților de la 15 la 17. Alte 24 de persoane – printre care și un copil – au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile portugheze au suspendat și celelalte trei funiculare din Lisabona pentru verificări de siguranță. Cunoscut sub numele de Elevador da Glória, acest vehicul renumit urcă și coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei, în tandem cu unul care merge în direcția opusă.

Imaginile au arătat epava vagonului galben și alb întins pe o parte în strada îngustă pe care o traversează. Părțile laterale și partea superioară erau îndoite, iar vagonul părea să se fi izbit de o clădire în dreptul unei curbe. Părți ale vehiculului, realizate în mare parte din metal, erau zdrobite.

Conform primelor cercetări, nenorocirea s-a produs când cablul de tracțiune al tramvaiului s-ar fi rupt în timp ce acesta cobora spre Restauradores. Ruperea a cauzat pierderea completă a controlului funicularului. Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. La momentul tragediei, în funicular se aflau 40 de persoane

”A lovit clădirea cu o forță impresionantă și s-a destrămat ca o cutie de carton. Câteva secunde, celălalt trmavai – care echilibrează accesul – a sosit, complet lipsit de control, lovind zidurile. A fost panică. Am fugit cu toții, toți cei care eram acolo. Unii oameni au încercat să scoată victimele de sub trmvai. Erau pietre peste tot, iar șinele pe care circula tramvaiul erau toate smulse”, spune un martor pentru presa străină.

Serialul fenomen de pe Netflix care a cucerit întreaga lume. Te ține cu sufletul la gură de la început până la final

Cât costă cazarea în Mamaia, Eforie sau Costinești, în septembrie 2025? Oferte speciale pentru turiști