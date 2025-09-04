Serialul fenomen de pe Netflix care a cucerit întreaga lume. Te ține cu sufletul la gură de la început până la final

Netflix a dat, din nou, lovitura. Platforma de streaming reușește să țină publicul aproape cu o producție explozivă. Două morminte („Two Graves”), mini-seria care s-a lansat acum câteva zile și a reușit să capteze inimile oamenilor. Serialul a reușit să se transforme într-una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Acest thriller a ajuns în topuri, inclusiv în România, unde oamenii o urmăresc cu sufletul la gură.

Două morminte („Two Graves”) s-a lansat pe 29 august și a reușit să ajungă în topul preferințelor din 14 țări. Mini-seria este formată din trei episoade și te va ține în suspans de la început până la final. Producția impresionantă începe cu o scenă tensionată unde sunt prezentate câteva picături de sânge pe o partitură, foarfece, iar o femeie curăță sângele de pe un pian. Fără a primi vreo explicație pentru ce s-a întâmplat, femeia se grăbește să ascundă cadavrul într-un congelator.

Serialul fenomen de pe Netflix care a cucerit întreaga lume

Mini-seria „Două morminte” aduce în atenția publicului, povestea Isabel (Kiti Manver), care are o relație extrem de apropiată cu nepoata ei Veronica (Nadia Vilaplana). Tânăra se întâlnește cu prietena ei cea mai bună, Marta, la un festival din oraș, iar în cele din urmă cele două fete decid să se urce în mașina unui prieten pe care îl cunoșteau de mult timp.



Lucrurile se complică din ce în ce mai mult, atunci când fetele nu mai ajung acasă a doua zi. Tragedia face ca Marta să fie găsită moartă, iar prietena ei Isabel este dată dispărută. Serialul face un salt în timp de doi ani, iar în perioada aceasta Poliția înca nu a reușit să o găsească pe Isabel. Autoritățile încep să își piardă interesul despre acest caz, moment în care matușa fetei, Veronica, decide că este momentul să se implice în anchetă și își dorește cu ardoare să afle ce s-a întâmplat, cu adevărat, cu nepoata ei.

„Două morminte” reprezintă în acest moment un succes global și a reușit să capteze inimile oamenilor într-un timp record, ajungând în topul preferințelor din 14 țări la doar câteva zile de la premieră. Cei care își doresc să vadă mini-seria plină de suspans și acțiune, o pot vedea cu ușurință pe platforma de streaming.

Moarte învăluită în mister pe platourile serialului Emily in Paris. Un membru al echipei de producție și-a dat ultima suflare în timpul filmărilor