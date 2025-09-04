Cât costă cazarea în Mamaia, Eforie sau Costinești, în septembrie 2025? Oferte speciale pentru turiști

Deși calendarul indică început de toamnă, litoralul românesc trăiește încă atmosfera verii. Primele zile din septembrie au adus temperaturi de 28–30 de grade Celsius, iar acest lucru menține stațiunile animate, în ciuda faptului că sezonul estival s-ar fi încheiat, în mod tradițional, odată cu sfârșitul lunii august. Mulți turiști aleg să profite de vremea bună, iar hotelierii încearcă să atragă ultimele valuri de vizitatori prin tarife reduse, cu mult mai mici față de cele practicate în vârful sezonului.

Pe de o parte, plajele nu mai sunt la fel de aglomerate ca în lunile iulie sau august, ceea ce înseamnă mai mult confort pentru cei care își doresc liniște. Pe de altă parte, costurile de cazare au scăzut considerabil, transformând luna septembrie într-o oportunitate pentru vacanțe la mare preț, dar cu buget redus.

Cât costă o noapte la mare

Printre cele mai accesibile variante de cazare se află Eforie Nord, unde o noapte de cazare la un hotel de două stele poate costa doar 53 de lei de persoană. Este unul dintre cele mai mici tarife de pe întreg litoralul. În Eforie Sud, prețurile pornesc de la aproximativ 81 de lei pe noapte, tot pentru o persoană, la unități de categorie medie.

Stațiunile din sudul litoralului propun oferte atractive pentru cei care preferă hoteluri de trei stele. În Jupiter, de exemplu, cazarea începe de la 70 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Venus și Saturn oferă, la rândul lor, tarife pornind de la 70 de lei, respectiv 90 de lei, în funcție de categoria hotelului și de facilități.

Mamaia, cea mai cunoscută stațiune de pe litoral, păstrează o gamă variată de oferte. Prețurile minime, pentru un hotel de două stele fără masă inclusă, încep de la 70 de lei pe noapte. Totuși, pentru cei care aleg pachete cu all inclusive la unități de trei sau patru stele, costurile pot urca până la 332 de lei de persoană.

Tinerii și studenții care caută distracție preferă de obicei Costineștiul. În această perioadă, cazarea pornește de la 88 de lei pe noapte la hotelurile de trei stele. În Vama Veche, un alt punct de atracție pentru cei care caută atmosferă boemă, tarifele încep de la 79 de lei de persoană, însă fără mic dejun inclus.

Ceea ce diferențiază vacanțele de septembrie de cele din plin sezon nu este doar prețul, ci și ritmul stațiunilor. Atmosfera devine mai relaxată, plajele sunt mai libere, iar temperaturile încă permit atât băi în mare, cât și plimbări de seară pe faleză. În plus, restaurantele și terasele rămân deschise, iar serviciile hoteliere sunt adaptate pentru un număr mai mic de turiști, ceea ce înseamnă adesea mai multă atenție acordată fiecărui client.

Fenomenul neobișnuit care distruge plajele de pe litoralul românesc! Ce este cliffing-ul și cum a apărut

O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”