Fenomenul neobișnuit care distruge plajele de pe litoralul românesc! Ce este cliffing-ul și cum a apărut

Pe plajele din sudul litoralului românesc turiștii se confruntă în aceste zile cu o problemă neașteptată. Valurile puternice și curenții din Marea Neagră au schimbat complet peisajul, ridicând adevărate „ziduri” de nisip. Dunele ajung pe alocuri chiar și la un metru înălțime, iar pentru cei care vor să intre în apă, drumul a devenit mai dificil ca oricând.

În mai multe stațiuni din sud porțiunile de nisip au fost brăzdate de aceste formațiuni neobișnuite, care dau bătăi de cap mai ales copiilor și persoanelor în vârstă. Specialiștii spun că fenomenul, cunoscut sub numele de „cliffing”, apare frecvent după furtuni și episoade cu mare agitată.

Ce este cliffing-ul și cum a apărut pe litoral

În urma furtunii violente de săptămâna trecută, mai multe plaje din Saturn au fost grav afectate. Curenții puternici au săpat praguri de nisip, transformând malul într-un relief accidentat. În unele locuri, diferența de nivel dintre plajă și linia mării depășește un metru, ceea ce poate pune probleme serioase pentru turiști.

Salvamarii au arborat steagul roșu, interzicând scăldatul, din cauza valurilor care au atins în acele zile înălțimi de până la doi metri. Biologii marini spun că fenomenul de cliffing este rezultatul direct al acestor condiții extreme. Răzvan Mateescu, cercetător științific la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, a explicat totul.

„Pe sudul litoralului, avem o intensificare a proceselor de eroziune – urmare a unui episod de furtună pe parcursul a trei – patru zile în care valurile au avut chiar şi un metru jumate spre doi metri înălţime”, spunea specialistul, potrivit antena3.ro.

Pe lângă pericolul de accidentare, turiștii spun că noua configurație a plajelor le îngreunează accesul la apă. Unii vizitatori aleg să se instaleze între dune și zona în care valurile se sparg, însă specialiștii avertizează că această soluție nu este lipsită de riscuri. În special pentru copii și vârstnici, coborârea și urcarea pe aceste „trepte” de nisip pot fi periculoase.

Pentru a remedia situația, Apele Române au anunțat că vor interveni pe timpul nopții cu utilaje specializate, pentru a nivela plajele afectate. Scopul este de a reda turiștilor accesul facil la mare și de a preveni eventualele accidente.

