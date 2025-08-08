Acasă » Știri » O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”

O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”

De: Delina Filip 08/08/2025 | 09:53
O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”

O turistă din Anglia care a venit să își petreacă vacanța pe litoralul românesc a avut parte de un șoc pe plajă! Femeia a ajuns pe litoral în speranța că se va relaxa și va avea parte de câteva zile de neuitat. Din păcate, experiența a fost total neplăcută, însă un aspect a lăsat-o profund dezgustată. Iată ce a pățit. 

Concediul pe litoralul românesc al unei turiste venite din Anglia a fost una dintre cele mai neplăcute experiențe pentru ea. Femeia a venit pentru câteva zile în România la malul mării negre în speranța că se va simți bine și va avea parte de o vacanță relaxantă. Nici vorbă de așa ceva, dimpotrivă. A fost șocată de ce a găsit pe litoral.

Turistă din Anglia, dezamăgită de litoralul românesc: „Am călcat pe ceva și…”

O turistă venită din Anglia pentru câteva zile în România s-a confruntat cu o situație total neplăcută la mare. Femeia a povestit, revoltată, cu ce situații s-a confruntat într-una dintre stațiunile de la malul Mării Negre.

„Dimineaţă era frumos, curat şi chiar spuneam cât de minunat este. Până la prânz am văzut plastic peste tot, pe plajă. Oamenii adunau gunoaie din apă. Am călcat pe ceva şi era o sticlă de plastic” a declarat Juliet pentru Observator.

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

Femeia s-a arătat profund deranjată de condițiile precare de igienă și, în special, de lipsa toaletelor publice.

„Este o ruşine să nu existe o toaletă pe plajă. Dar de aceea nu este un steag albastru aici. Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilităţi. Lume, frumos, dar este nevoie în special de o baie. Cred că mulţi se duc în mare, m-am intersectat cu probleme în mare”, a mai spus tânăra revoltată.

Femeia a trimis sesizări autorităților

Revoltată de situația cu care s-a confruntat pe litoralul Mării Negre, turista din UK a făcut deja sesizări către autorități. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță a avut o primă reacție.

„Inacceptabile, cu totul inacceptabile. Nu se poate să pretinzi ca într-o astfel de imagine să vină lumea ca la Vasile Lupu să vadă ce s-a întâmplat acolo. Omul care plăteşte bani pentru un serviciu trebuie să se simtă confortabil. Trebuie ca cei de la Apele Române să fie sancţionaţi”, a subliniat acesta, conform sursei menționate anterior.

Și George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța a ținut să precizeze că se vor lua măsuri urgente pentru a remedia situația.

„Această mizerie adusă de Marea Neagră a fost adusă din Dunăre, din ce îmi dau seama. E clar că situaţia este una jenantă. A fost imediat redirecţionat către Apele Române Constanţa”, a precizat George Măndilă.

(CITEȘTE ȘI: Mizerie de nedescris pe litoral! La Costinești turiștii fac plajă printre alge și gunoaie! )

Tags:
Iți recomandăm
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Știri
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
Știri
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată...
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Parteneri
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
kfetele.ro
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
go4it.ro
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut...
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a...
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
Fanatik.ro
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a...
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit...
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
TAXĂ obligatorie în România. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru declarare și plată. Amendă 2.500 lei pentru cine nu respectă
Capital.ro
TAXĂ obligatorie în România. Aveți la dispoziție 30 de zile pentru declarare și plată. Amendă...
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
evz.ro
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
Gandul.ro
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
as.ro
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit...
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la Cluj. Unde a mers prima dată și cum a fost surprins pe străzile orașului?
radioimpuls.ro
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la...
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia...
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
Fanatik.ro
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Pensiile care vor fi blocate de Guvern. Decizia se va lua astăzi, 8 august
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la ...
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1
Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, ...
Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. ...
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume”
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa ...
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa avea 106 ani
Vezi toate știrile
×