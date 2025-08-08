O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”

O turistă din Anglia care a venit să își petreacă vacanța pe litoralul românesc a avut parte de un șoc pe plajă! Femeia a ajuns pe litoral în speranța că se va relaxa și va avea parte de câteva zile de neuitat. Din păcate, experiența a fost total neplăcută, însă un aspect a lăsat-o profund dezgustată. Iată ce a pățit.

Concediul pe litoralul românesc al unei turiste venite din Anglia a fost una dintre cele mai neplăcute experiențe pentru ea. Femeia a venit pentru câteva zile în România la malul mării negre în speranța că se va simți bine și va avea parte de o vacanță relaxantă. Nici vorbă de așa ceva, dimpotrivă. A fost șocată de ce a găsit pe litoral.

Turistă din Anglia, dezamăgită de litoralul românesc: „Am călcat pe ceva și…”

O turistă venită din Anglia pentru câteva zile în România s-a confruntat cu o situație total neplăcută la mare. Femeia a povestit, revoltată, cu ce situații s-a confruntat într-una dintre stațiunile de la malul Mării Negre.

„Dimineaţă era frumos, curat şi chiar spuneam cât de minunat este. Până la prânz am văzut plastic peste tot, pe plajă. Oamenii adunau gunoaie din apă. Am călcat pe ceva şi era o sticlă de plastic”, a declarat Juliet pentru Observator.

Femeia s-a arătat profund deranjată de condițiile precare de igienă și, în special, de lipsa toaletelor publice.

„Este o ruşine să nu existe o toaletă pe plajă. Dar de aceea nu este un steag albastru aici. Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilităţi. Lume, frumos, dar este nevoie în special de o baie. Cred că mulţi se duc în mare, m-am intersectat cu probleme în mare”, a mai spus tânăra revoltată.

Femeia a trimis sesizări autorităților

Revoltată de situația cu care s-a confruntat pe litoralul Mării Negre, turista din UK a făcut deja sesizări către autorități. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță a avut o primă reacție.

„Inacceptabile, cu totul inacceptabile. Nu se poate să pretinzi ca într-o astfel de imagine să vină lumea ca la Vasile Lupu să vadă ce s-a întâmplat acolo. Omul care plăteşte bani pentru un serviciu trebuie să se simtă confortabil. Trebuie ca cei de la Apele Române să fie sancţionaţi”, a subliniat acesta, conform sursei menționate anterior.

Și George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța a ținut să precizeze că se vor lua măsuri urgente pentru a remedia situația.

„Această mizerie adusă de Marea Neagră a fost adusă din Dunăre, din ce îmi dau seama. E clar că situaţia este una jenantă. A fost imediat redirecţionat către Apele Române Constanţa”, a precizat George Măndilă.

