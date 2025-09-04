Un copil a murit înecat în lipsa educatoarei care trebuia să îl supravegheze. Femeia a fost plasată sub control judiciar

Educatoarea acuzată de moartea copilului de 1 an și 8 luni care s-a înecat într-un iaz a fost plasată sub control judiciar pentru 30 de zile. Femeia l-a lăsat nesupravegheat pe micuț, iar câteva momente de neatenție i-au fost fatale acestuia.

Totul a început atunci când femeia a plecat să își cumpere o cafea și i-a lăsat pe copii împreună cu o îngrijitoare. Atunci când s-a întors, educatoarea i-a adunat pe copii pentru a îi duce în incinta creșei, dar a observat că lipsesc o fetiță și un băiețel.

Educatoarea, plasată sub control judiciar

Fetița a fost găsit teafără, plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoși. Din păcate, băiețelul a fost găsit în iazul ornamental.

Femeia, disperată, a sunat imediat la 112. Echipele de salvare și-au făcut apariția rapid, dar nu au reușit să îl salveze pe cel mic în ciuda tuturor manevrelor de resuscitare.

Ofițerii de la Biroul de Investigații Criminale Timișoara au deschis un dosar penal. Au fost audiați proprietarul clubului, educatoarea, pe îngrijitoare și pe patronul restaurantului.

Procurorul de caz a formulat propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar miercuri a fost dispusă luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligații prevăzute de lege.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Educatoarea a declarat că regretă această întâmplare și le-a cerut iertare membrilor familiei micuțului.

Astăzi, băiețelul în vârstă de 1 an și 8 luni va fi condus pe ultimul drum de familia lui.

