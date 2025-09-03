Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni

Tragedie misterioasă în Cotiujenii Mici, un sat din Republica Moldova. Anatolie, un bărbat în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort după 2 săptămâni de când fusese dat dispărut de către familie.

Anatolie era fiul primarului și a fost dat dispărut în momentul în care a ajuns în Moldova după un zbor din Anglia pe data de 11 august. Bărbatul a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a urcat în troleibuz și a dispărut complet.

Unde a fost găsit Anatolie

Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit spânzurat într-o pădure, la două săptămâni după ce familia l-a dat dispărut.

„Se caută Anatolia Fedoruța. A aterizat în Chișinău din Londra, pe data de 11 august (zborul de dimineață), iar de atunci nu este nicio veste despre el. Vă rugăm, cine l-a văzut sau a zburat împreună cu el și deține informații să sune la numărul *** sau Viber.”, era postarea făcută pe rețelele de socializare.

La acel moment, nimeni nu se aștepta la ceea ce aveau să descopere peste două săptămâni. Un pădurar a fost cel care i-a găsit trupul neînsuflețit al lui Anatolie, spânzurat într-o pădure în apropierea localității Ivancea. Acesta avea asupra lui actele de identitate și telefonul mobil, însă banii îi lipseau.

Dispariția cumplită și tragică a lăsat o durere de neimaginat pentru apropiați și familie, aceștia fiind în stare de șoc. Mai mult, ei nu cred că ar fi vorba despre o sinucidere și iau în calcul varianta conform căreia Anatolie ar fi fost ucis și apoi spânzurat. Până în acest moment autoritățile nu au oferit informații legate de ipoteza lansată de familia bărbatului.

Pe Facebook au apărut mesaje emoționante pe un grup al comunității din satul Cotiujenii Mici.

„În aceste zile foarte chinuitoare și de grea cumpănă, noi, toată comunitatea din Cotiujenii Mici, vă exprimăm profunde condoleanțe întregii familii Fedoruță. Trecerea subită în neființă a feciorului Anatolie, care a fost sprijin, nădejde, alinare și speranță pentru intreaga familie, a pus o amprentă neagră și dureroasă peste întreaga comună. Nu credem ca există cuvinte, care ar potoli astfel de durere, dar să știți, domn primar Ion Fedoruta, noi suntem alături de dumneavoastră și vă compătimim durerea până la os. Drum lin spre Dumnezeu, Anatolie Fedoruță. Alinarea sufletelor și potolirea chinurilor, îndurerată familie Fedoruță.”, este unul dintre mesaje.

CITEȘTE ȘI:

Neda a murit la 26 de ani, la o săptămână după ce a devenit mamă. Ce i-a adus moartea fulgerător

Tragedie rutieră în județul Botoșani! Trei morți și mai mulți răniți după un accident între un autocar și un autoturism