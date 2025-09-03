Tragedie rutieră în județul Botoșani! Trei morți și mai mulți răniți după un accident între un autocar și un autoturism

O dimineață de miercuri s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din județul Botoșani, unde un accident extrem de grav a dus la pierderea a trei vieți și la rănirea altor persoane. Evenimentul rutier s-a produs pe Drumul Național 24C, între localitățile Santa Mare și Dămideni, într-o zonă cunoscută pentru vizibilitatea redusă și traficul intens de dimineață. În coliziune au fost implicate un autocar și un autoturism, impactul fiind deosebit de violent.

Trei oameni și-au pierdut viața, șapte au fost răniți grav și transportați de urgență la spital, iar ceilalți pasageri au primit îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor din trafic și reamintesc importanța respectării regulilor de circulație, mai ales pe drumurile naționale, unde accidentele au adesea consecințe dramatice.

Tragedie în Botoșani

Conform primelor informații, în autocar și în autoturism se aflau în total 17 persoane. În urma ciocnirii, mai mulți pasageri au rămas blocați între fiarele contorsionate, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare. Șapte victime au fost extrase cu greu de pompieri și predate echipajelor medicale pentru îngrijiri de urgență. Trei dintre persoanele implicate au intrat în stop cardio-respirator, iar eforturile medicilor de a le salva au continuat minute în șir. Din păcate, pentru acestea nu s-a mai putut face nimic.

Gravitatea accidentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție, măsură aplicată în situațiile cu număr mare de victime. În zonă au fost trimise rapid mai multe echipaje: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o unitate mobilă de terapie intensivă, ambulanțe SMURD și autospeciale pentru transportul victimelor. De asemenea, serviciul județean de ambulanță a mobilizat suplimentar patru echipaje pentru a face față numărului mare de persoane care aveau nevoie de asistență medicală.

Zona a fost complet izolată, iar traficul rutier pe DN 24C a fost blocat pe durata intervenției. Șoferii care tranzitau drumul au fost nevoiți să aștepte ore întregi, circulația fiind reluată abia după ora 10:00. Autoritățile au transmis că măsura a fost necesară atât pentru siguranța participanților la trafic, cât și pentru a permite intervenția fără obstacole a echipajelor de salvare.

Ancheta privind modul în care s-a produs accidentul este în desfășurare. Din datele preliminare, coliziunea ar fi fost frontală, însă cauzele exacte urmează să fie stabilite după analiza urmelor de pe carosabil și a mărturiilor adunate la fața locului. Polițiștii rutieri au efectuat măsurători și au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili responsabilitatea fiecărui conducător auto implicat.