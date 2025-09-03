Neda a murit la 26 de ani, la o săptămână după ce a devenit mamă. Ce i-a adus moartea fulgerător

Tragedie în sportul sârbesc! O judoka de doar 26 de ani s-a stins la scurt timp după ce a devenit mamă. Iată care este motivul!

O veste cutremurătoare a lovit comunitatea sportivă din Serbia. O tânără judoka, în vârstă de doar 26 de ani, și-a pierdut viața la scurt timp după ce adusese pe lume primul său copil. Decesul fulgerător al Nedei Davidovic, originară din Pancevo, a produs un șoc puternic atât în rândul colegilor de breaslă, cât și al celor care o cunoșteau din afara sportului.

Neda Davidovic a murit!

Moartea atletei a survenit la doar șapte zile după nașterea fetiței sale, Danica. Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită perioadă din viața ei s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. Potrivit presei locale, tânăra ar fi suferit un accident vascular cerebral, survenit brusc, după ce în zilele anterioare se confruntase cu dureri severe de cap. Investigațiile medicale nu au mai apucat să fie făcute, iar evoluția fulgerătoare a stării sale de sănătate i-a curmat destinul prematur.

Neda Davidovic nu era doar o sportivă de performanță, ci și un nume care începea să se impună în domeniul antrenoratului. Ea activa la clubul Tamis, unde lucra cu grupele de copii, transmițând mai departe pasiunea și disciplina acestui sport. Tânăra reușise să își construiască o reputație solidă, fiind apreciată pentru implicarea și rezultatele obținute alături de elevii ei. În paralel, cariera ei sportivă personală adusese numeroase medalii și distincții, inclusiv un loc pe podium la o competiție importantă desfășurată în Serbia, în 2023.

Tragedia este cu atât mai greu de înțeles cu cât sportiva era cunoscută drept o persoană activă, energică și dedicată unui stil de viață sănătos. La doar câteva luni după ce își oficializase relația cu soțul ei, Bogdan, și în momentul în care familia lor tocmai se mărea prin venirea pe lume a primului copil, viața ei s-a încheiat brusc.

Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie clarificate de rezultatele autopsiei. Deocamdată, toate datele indică un accident vascular cerebral, o afecțiune care poate apărea pe fondul schimbărilor hormonale și al stresului fizic și emoțional asociat perioadei postnatale.

Citește și: Dublă tragedie în Iași! Soț și soție, morți într-o clipită, după ce s-au răsturnat într-o râpă