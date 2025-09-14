Acasă » Știri » Accident grav în București! O femeie a fost transportată de urgență la spital

Accident grav în București! O femeie a fost transportată de urgență la spital

De: Anca Chihaie 14/09/2025 | 18:07
Un accident rutier grav a avut loc duminică după-amiază, în zona de nord a Capitalei, la intersecția bulevardului Mircea Eliade cu strada Primăverii. Două autoturisme de lux, un SUV Mercedes și un Audi A6, s-au ciocnit violent, traficul fiind îngreunat timp de mai multe zeci de minute.

Impactul a provocat avarii serioase ambelor vehicule. Echipajele de urgență sosite la fața locului au acordat îngrijiri medicale pasagerilor, iar o femeie aflată în Audi a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, potrivit Gândul.

Potrivit primelor informații, șoferul Mercedesului ar fi părăsit zona imediat după producerea coliziunii. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și pentru a identifica responsabilitățile.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. Având în vedere faptul că la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului, unul dintre conducători a abandonat autovehiculul, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.”, a transmis Brigada Rutieră.

Știre în curs de actualizare.

