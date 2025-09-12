Fotbalistul care a căzut de la etajul 3 în Slatina a murit. Gabriel Șerban avea 20 de ani

Un tânăr plin de vise și ambiții a pierdut lupta pentru viață după un accident tragic. Gabriel Șerban, fotbalist la ACS Viitorul Coteana, a căzut de la etajul trei al unui bloc din Slatina și a ajuns la spital, de urgență. Medicii au încercat să-l salveze, însă organismul său a cedat.

Gabriel Șerban, un tânăr de doar 20 de ani a căzut de la etajul blocului în data de 7 august în Slatina. Grav rănit, a fost transportat de urgență la spitalul din Craiova, în stare critică.

După o lună petrecută în comă, starea băiatului s-a agravat, iar organismul său nu a mai rezistat. Fotbalistul și-a pierdut viața pe 9 septembrie, lăsând în urmă durere și amintiri triste pentru familie, prieteni și colegii săi de echipă. ACS Viitorul Coteanaa transmis un mesaj plin de regret în care anunța decesul lui Gabriel.

,,ȘERBAN GABRIEL” 20 ani face parte pentru totdeauna din istoria clubului nostru! Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul transmis de echipa la care performa tânărul.

Mesaje de regret de la apropiați

Mai mulți dintre prietenii lui Gabriel Șerban au postat mesaje emoționante pe Facebook, exprimându-și durerea și regretul pentru pierderea tânărului fotbalist. În postările lor, aceștia au mărturisit că îi vor duce dorul și au avut doar cuvinte calde și de apreciere pentru tânărul de 20 de ani, amintind de bunătatea, pasiunea și energia lui.

„Tu erai puternic… erai… acum… fratele meu cu mâini de aur!/ Drum lin către îngeri, frățioare /Azi am mai pierdut un suflet, un prieten, frate… Ne închinăm și ne rugăm pentru tine. Acolo unde toți ajungem și nimeni nu se mai întoarce… Acolo unde poate o sa îți găsești odihna sufletului tau, om minunat. Ai părăsit această lume fara sa te uiți în spate la oamenii care îți vor duce dorul toată viața…

Sper și sperăm ca bunul Dumnezeu să te ierte și să te aibă în pază lui acolo sus! Dumnezeu să-l odihnească și să-l aibă la dreapta Lui! Condoleanțe noua și vouă familiei îndurerate și prietenilor care inca te așteaptă acasă! Noi nu plecam nicăieri campionule! Te așteptăm acasă!”, sunt o parte dintre mesajele scrise de apropiații lui Gabriel, pe Facebook.

