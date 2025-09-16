Care este cauza morții lui DJ Carol Stoenescu, care a murit la doar 38 de ani. Doliu în industria muzicală românească!

Tragedie în lumea artistică din România. Un celebru DJ din București s-a stins din viață la vârsta de 38 de ani, după ce a suferit un infarct. Colegii de breaslă, dar și reprezentanții clubului în care acesta lucra sunt bulversați de tragicul incident.

Carol Stoenescu și-a dat ultima suflare la vârsta de 38 de ani. Inima DJ-ului s-a oprit mult prea devreme, lăsând în urmă un gol adânc în viețile celor care l-au cunoscut. Anunțul tragic despre trecerea în neființă a lui Carol Stoenescu a fost făcut în mediul online de către colegii bărbatului.

Cauza morții lui DJ Carol Stoenescu

Pe pagina de Facebook, reprezentanții clubului au transmis că celebrul DJ s-a stins din viață în urma unui infarct miocardic.

„CAROL STOENESCU (1987–2025). Cu inima frântă, dar și cu gândul la toate momentele frumoase pe care ni le-a lăsat, trebuie să o spunem și în acest fel. Prietenul și colegul nostru Carol a plecat dintre noi în acest weekend, în urma unui infarct miocardic.

Noi, întreaga echipă Expirat, alături de prieteni și colaboratori din scena muzicală și de club din București, suntem profund marcați de această veste. Ne gândim la familie și la apropiați, și le suntem alături în aceste momente grele”, se arată în mediul online.

DJ Carol Stoenescu a murit la 38 de ani Familia se pregătește să își a rămas bun de la el. Carol Stoenescu va fi înmormântat miercuri în data de 17 septembrie la Cimitirul Izvorul Nou, din București. „Cu acordul familiei, vă transmitem că cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Carol își pot lua rămas-bun mâine la Capela de la Cimitirul Izvorul Nou, Drumul Murgului nr. 47, București. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 septembrie, ora 13:00, la Cimitirul Izvorul Nou. Drum bun și bași în difuzoare, prietene. Ne auzim la petrecerea de după”, se mai arată pe pagina de Facebook. Mama lui Carol a reacționat imediat la postarea pe care au făcut-o colegii lui Carol. Femeia este răpusă de durere și se pregătește să își conducă fiul pe ultimul drum. „Dragi copii, mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase adresate BĂIATULUI meu, care a plecat mult prea devreme” a fost mesajul transmis de mama băiatului.

