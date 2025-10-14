Doliu în lumea muzicii internaționale! Legenda R&B D’Angelo a murit la 51 de ani, răpus de o boală nemiloasă

Tragedie în lumea artistică R&B. D’Angelo, cunoscut pentru schimbarea muzicii soul moderne, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Artistul suferea de cancer pancreatic, boală confirmată de managerul său pentru The U.S. Sun. Legendarul artist a murit în casa sa din New York, pe 14 octombrie.

În luna mai, D’Angelo a fost nevoit să anuleze un concert cu The Roots în Philadelphia din cauza unei urgențe medicale. Cu două luni înainte de anularea concertului, fosta lui soție și mama fiului său, Angie Stone, a murit într-un accident de mașină. Femeia, în vârstă de 63 de ani, se întorcea cu mașina din Alabama spre Atlanta când mașina ei „s-a răsturnat și a fost lovită de un camion”, a raportat PBS.

Legenda R&B D’Angelo a murit la 51 de ani

Artistul era cunoscut pentru combinația dintre muzica soul și gospel, funk și jazz. A lansat primul său album, Brown Sugar, în 1995. De atunci, a lansat încă două albume de studio, alături de albume live, compilații și EP-uri. D’Angelo a câștigat patru premii Grammy de-a lungul carierei sale.

De asemenea, a câștigat de două ori premiul pentru cel mai bun album R&B și o dată pentru cea mai bună melodie R&B și cea mai bună interpretare vocală masculină R&B.

„Este o pierdere monumentală, nu numai pentru familie și cei dragi, ci și pentru milioane de oameni din întreaga lume care au fost impresionați de arta sa revoluționară. D’Angelo a fost un geniu, o forță a naturii a cărei muzică a schimbat peisajul muzicii soul și R&B. Mai important, a fost un tată, un fiu, un frate și un prieten iubit, a cărui absență lasă un gol imens.” , a declarat Lindsay Guion, managerul lui D’Angelo, pentru The U.S. Sun.

Mai mult decât atât, legendarul artist a fost anterior subiectul unor titluri de presă după ce a vorbit deschis despre problemele sale din trecut legate de abuzul de substanțe.

„Nu credeam că am o astfel de problemă. Simțeam că tot ce trebuie să fac este să mă curăț și voi fi bine”, a declarat D’Angelo pentru Kiss FM în 2012.

