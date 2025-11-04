Ce afecțiune a dezvoltat Dragoș Bucur: „Conduce spre umflarea mâinii și cred că mă ține vreo patru zile, cu durere”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru continuă să împărtășească detalii din viața lor la sat cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Cei doi s-au mutat în mediul rural, iar de curând s-au hotărât să își cumpere stupi de albine. Din păcate, actorul a avut parte de o surpriză neplăcută la primul său contact cu aceste insecte. Ce a pățit Dragos Bucur vedeți în articol!

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au luat decizia de a renunța la agitația din oraș în urmă cu aproximativ un an și jumătate. De atunci, aceștia obișnuiesc să împărtășească momente din viața lor de la țară și țin legătura constant cu urmăritorii lor din mediul online. Recent, cei doi au decis să își cumpere stupi de albine, dar prima experiență cu aceste insecte nu a fost una foarte plăcută pentru celebrul actor.

Ce afecțiune a dezvoltat Dragoș Bucur

Cei doi duc o viață extrem de fericită la sat și se ocupă cu tot felul de activități. Aceștia și-au cumpărat stupi de albine, iar Dragoș Bucur a recunoscut că, deși nu a făcut niciodată apicultură, se pricepe destul de bine să îngrijească insectele. Cu toate acestea, în momentul în care a fost înțepat de albine, acesta s-a trezit cu mâinile umflate, semn că se confruntă cu o alergie.

„O să vă spun câteva lucruri despre albine (…) Mie-mi plac foarte mult, n-am făcut niciodată apicultură, nu văzusem niciodată albine atât de aproape (…) E mai simplu decât credeam să te ocupi de ele. Cel puțin la nivelul la care mă ocup eu acum (…) Am descoperit că am un soi de alergie, nu știu dacă e alergie în adevăratul sens al cuvântului. Prima oară când m-au pișcat n-am avut nimic, adică, mă rog… în jumătate de oră mi-a trecut. După care fiecare înțepătură conduce spre umflarea mâinii și cred că mă ține vreo patru zile, cu durere“, a povestit Dragoș Bucur în cadrul podcastului său.

De asemenea, aceștia au povestit și modul în care au fost primiți de vecinii săi din satul din Argeș. Fostul prezentator de la Pro TV a mărturisit că are o relație bună cu foarte multe persoane din localitate, dar a și recunoscut că sunt și câțiva oameni care nu îi simpatizează și nu înțeleg care este motivul.

”Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații. Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a declarat Dragoș Bucur, pe Youtube.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Există două motive de tensiune”

De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q, când era pe val. Mihai Sturzu: „Am fost cei mai supărați”