Dana Nălbaru și Dragoș Bucur le răspund 'cârcotașilor' care spun că locuiesc prea departe de un spital: „Nu suntem niște nebuni care s-au...”

De o bună perioadă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au dat viața de oraș pe cea de la țară și sunt cât se poate de mulțumiți de alegerea lor. Traiul departe de agitația urbană le priește, însă aduce cu el și unele neajunsuri. Dacă până acum au prezentat părțile bune din viața la țară, acum cei doi au vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute. Mulți au fost curioși să afle ce fac atunci când au nevoie de un medic, căci nu au niciun spital aproape.

În urmă cu doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Au renunțat la viața agitată din oraș și s-au mutat la țară, într-un colț liniștit din satul Moșeni – Greci. Au cumpărat o casă cu livadă, și-au suflecat mânecile și au început un nou capitol, departe de vacarmul Capitalei. De atunci, viața lor s-a transformat complet, iar cei doi își povestesc aventurile rurale în mediul online, pe canalul lor de YouTube: Bucurii la țară.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, despre faptul că nu au spital aproape

Fanii Danei Nălbaru și ai lui Dragoș Bucur urmăresc cu interes viața celor doi de la țară, însă există și cârcotași care nu privesc cu ochi buni decizia. Recent, unii au spus că mutarea la sat aduce și multe dezavantaje, iar principalul ar fi izolarea. De exemplu, un internaut i-a întrebat pe cei doi ce fac atunci când au nevoie de un medic. Nu au un spital în apropiere, iar urgențele se pot transforma în tragedii în astfel de cazuri. Ei bine, cele două vedete au oferit răspunsul acum.

În cadrul unui live pe rețelele sociale, Dana Nălbaru a explicat că atunci când a decis să se mute a luat în calcul și acest aspect. Ea a precizat că mulți oameni se află într-o astfel de situație, iar soluțiile există.

„Cineva ne întreabă dacă nu suntem îngrijorați pentru că nu avem un spital aproape, așa cum este în București. Distanța de la noi până la București este de o oră și 40 de minute, până la intrarea în București. Noi ne-am asumat cumva treaba asta. Până la Pitești facem 40 de minute. Așa cum alți oameni locuiesc în sate sau în orașe mai mici, în locuri în care nu au chiar un spital lângă, am considerat că și noi putem să facem lucrul acesta. Să sperăm că nu este nevoie”, a declarat Dana Nălbaru.

De asemenea, aceasta a fost susținută și de Dragoș Bucur, care a precizat că, la fel ca vecinii lor, atunci când situația o cere merg la cel mai apropiat spital. Cei doi nu trăiesc izolați, așa cum mulți au impresia.

„Nu suntem complet izolați. Într-adevăr, satul nostru nu este la stradă, e la un drum înfundat, dar sunt sute de oameni care locuiesc în sat cu noi. Nu suntem niște nebuni care s-au închis în mijlocul pădurii. Dacă, Doamne ferește, avem nevoie, mergem. Spre exemplu, cabinetul stomatologic este la intrarea în Pitești și este la nivelul celor de la București”, a completat Dragoș Bucur.

