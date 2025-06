Ce truc folosește Dragoș Bucur pentru pomii fructiferi! Așa îi puteți salva de o problemă des întâlnită

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur se bucură de viața la țară, având o gospodărie mare. Cei doi se ocupă de atent de toate treburile, precum grădinărit, pusul murăturilor sau îngrijirea animalelor. De asemenea, prezentatorul de la Visuri la cheie are grijă și de pomii fructiferi. Recent, acesta a publicat un videoclip în care dezvăluie un truc important pentru acoperirea „rănilor” arborilor. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu aproape doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să lase în urmă Bucureștiul și s-au mutat la țară, alături de copiii lor. Familia prezentatorului de la Pro TV locuiește acum într-o casă, cu o curte mare, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.

Recent, Dragoș Bucur a publicat un filmuleț în care a explicat faptul că mai mulți arbori din livada sa au fost afectați de o problemă numită și „cancerul pomilor”. Prezentatorul Pro TV a găsit rapid o soluție pentru a-i ajuta să se mențină sănătoși.

Deși a fost sfătuit să taie de tot pomii, juratul de la Românii au Talent a încercat să le mai dea o șansă și a dezvăluit trucul folosit. Mai întâi, Dragoș Bucur a tăiat crengile afectate, după care a sigilat rănile cu o soluție pentru protecție și altoire.

„Am tăiat crengile foarte, foarte afectate de cariile alea care, de fapt, nu sunt carii, o boală, un cancer al pomilor din câte am aflat, și mi-a fost recomandat să tai de tot pomii. Am zis să mai încerc un an și atunci am sacrificat doar crengile atinse.

O altă idee pe care am primit-o pe Instagram și pe care am verificat-o după aceea pe internet este să dau cu o pastă de altoire și protecție pe cioturile alea care au rămas după tăierea crengilor; și acum încerc să sigilez peste tot pe unde am tăiat. Sper să funcționeze!”, a precizat Dragoș Bucur într-un filmuleț postat pe Instagram.