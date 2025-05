Ce și-a cumpărat Dragoș Bucur pentru gradină. Copiii au strigat la Dana Nălbaru imediat: „Mami, mami!”

De o bună perioadă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au dat viața de oraș pe cea de la țară și sunt cât se poate de mulțumiți de alegerea lor. Traiul departe de agitația urbană le priește atât lor, cât și copiilor pe care îi au. Iar pentru că și-a dorit să trăiască experiența completă, Dragoș Bucur s-a transformat într-un gospodar desăvârșit, muncește pământul, iar pentru asta are nevoie de utilaje adecvate. Una dintre achizițiile pe care le-a făcut pentru grădina sa i-a entuziasmat pe cei mici. Ce și-a cumpărat Dragoș Bucur?

În urmă cu doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Au renunțat la viața agitată din oraș și s-au mutat la țară, într-un colț liniștit din satul Moșeni – Greci. Au cumpărat o casă cu livadă, și-au suflecat mânecile și au început un nou capitol, departe vacarmul Capitalei. De atunci, viața lor s-a transformat complet, iar cei doi își povestesc aventurile rurale în mediul online, pe canalul lor de YouTube: Bucurii la țară.

Așa cum spuneam, Dragoș Bucur este cât se poate de entuziasmat de viața la țară și s-a dovedit un adevărată gospodar. Destul de rapid după mutare, actorul a început să se axeze pe munca pământului, iar pentru a face totul ca la carte a fost nevoie și de toate utilajele necesare.

Prima achiziție pe care a făcut-o Dragoș Bucur a fost un tractor second hand, care a trezit entuziasmul celor mici. Imediat cum a achiziționat utilajul, Dragoș Bucur a mers și l-a prezentat copiilor, care au reacționat cu entuziasm. Acestora nu le-a venit să creadă și s-au grăbit să îi de veștile cele mari și Danei Nălbaru.

Ei bine, așa cum se mai întâmplă uneori, investiția în primul tractor nu a fost una prea reușită, căci acesta – fiind second hand – s-a stricat destul de repede. Însă, Dragoș Bucur nu s-a descurajat și a ajuns acum deja la cel de-al doilea tractor cumpărat.

„Mi-am luat prima oară un tractor acum un an și ceva, un second hand. Nu am făcut bine. Și de vreo două luni jumate – trei luni, mi-am luat un tractor nou. Viața e mult mai ușoară la țară cu un tractor bun.

Eu mă ocup de lucrurile astea ceva mai grele pentru că e greu să bagi în solar. De exemplu, trebuie să bag motocultorul, nu-mi intră tractorul. În schimb, grădina am frezat-o, n-am arat-o cu tractorul. Restul împărțim și eu și Dana. E mai mult în responsabilitatea ei partea cu plantatul. Eu mă ocup mai mult de animale”, ne-a declarat Dragoș Bucur.