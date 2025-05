Decizia care i-a schimbat radical viața lui Dragoș Bucur, juratul de la “Românii au talent”: “Îți dai seama cât de mult câștigi!?”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt fericiți departe de viața agitată din București. Decizia de a se muta împreună cu cei trei copii într-un sat din județul Argeș le-a schimbat radical viața. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, juratul de la “Românii au talent” ne-a vorbit despre avantajele traiului la sat, cum își împart treburile în grădină, dar și planul de a-și transforma proprietatea într-o mică fermă, ei dorindu-și să crească, la un moment dat, cai, dar și o vacă.

Dragoș Bucur: “Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani”

CANCAN.RO: Ați renunțat la oraș și v-ați mutat în apropiere de Argeș. Cum e viața la țară?

Dragoș Bucur: E foarte mult de vorbit pe subiectul ăsta. Aș spune că o radiografie destul de apropiată de realitate este emisiunea noastră “Bucurii la țară“, pe care am lansat-o de curând pe youtube, de vreo două luni, și care merge foarte bine. Cred că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani. Și nu vorbesc doar de mine. Și pentru mine, și pentru Dana, și pentru copii.

CANCAN.RO: Dar ce te-a motivat să iei această decizie, să renunți la oraș? Tu faci și naveta când ai un proiect, ai filmări, ai repetiții.

Dragoș Bucur: Da, mai fac și eu naveta și Dana când se ocupă de magazin, dar e puțin delicat să vorbesc despre lucrul ăsta într-un interviu. De ce? Pentru că oamenii care n-au repere în zona asta nu vor înțelege cu adevărat ceea ce spun eu. În momentul în care faci schimbarea, îți dai seama cât de mult câștigi. Ritmul ăsta nebunesc din oraș, după părerea mea, n-are nicio legătură cu viața adevărată.

Din păcate, asta e. Suntem toți în sistem și trebuie să ne mișcăm așa cum ne dictează rotițele, dar uneori poți să faci un pas înapoi și să te bucuri de viață mult mai mult. Și de când ne-am mutat, cred că toți cinci ne bucurăm mult mai mult de viață.

Dragoș Bucur: “Viața e mult mai ușoară la țară cu un tractor bun”

CANCAN.RO: Ți-ai cumpărat un tractor. Povestește-mă un pic despre experiența asta.

Dragoș Bucur: Da, mi-am luat prima oară un tractor acum un an și ceva, un second hand. Nu am făcut bine.

CANCAN.RO: Pentru că aveai probleme cu el și ai băgat bani?

Dragoș Bucur: Da. Și de vreo două luni jumate – trei luni, mi-am luat un tractor nou. Viața e mult mai ușoară la țară cu un tractor bun. Eu mă ocup de lucrurile astea ceva mai grele pentru că e greu să bagi în solar. De exemplu, trebuie să bag motocultorul, nu-mi intră tractorul. În schimb, grădina am frezat-o, n-am arat-o cu tractorul. Restul împărțim și eu și Dana. E mai mult în responsabilitatea ei partea cu plantatul. Eu mă ocup mai mult de animale.

Dragoș Bucur: “Și eu și Dana ne dorim lucrul ăsta”

CANCAN.RO: Ce animale creșteți?

Dragoș Bucur: În casă avem o pisică și un iepure și afară avem cinci caini. Până acum am zis numai animale care nu dau nimic. Mai avem opt găini, un cocoș și un porc. Dar în plan mai avem și cai și vacă, ușurel, pas cu pas.

CANCAN.RO: Faceți așa o mică fermă?

Dragoș Bucur: Eu asta visez. Și eu și Dana ne dorim lucrul ăsta. Să vedem.

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță aveți?

Dragoș Bucur: Noi nu ne facem planuri de vacanță. Când prindem liber ne urcăm în autorulotă și plecăm.

