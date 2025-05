Ce talente au copiii lui Dragoș Bucur, de la „Românii au talent”? Surpriză, nu-s deloc interesați de… ”Nu e așa cum își închipuie oamenii!”

Dragoș Bucur a sperat că Sofia, fata cea mare, îi va călca pe urme cu actoria, însă nici televiziunea nu reprezintă o atracție pentru urmașii lor. Juratul de la “Românii au talent” a vorbit, în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO despre upgrade-ul live-urilor din acest sezon al emisiunii de la Pro TV, dezbaterile dintre el și colegii săi jurați, dar și talentele copiilor săi. Actorul și soția sa, Dana Nălbaru, au optat pentru un sistem de învățământ online pentru cei trei copii.

Dragoș Bucur e pregătit pentru prima semifinală live de la Românii au talent, care începe în această seară de la 20.30. Votul publicului va trimite în Marea Finală 3 concurenți din fiecare semifinală, iar un altul va primi un wild card din partea juriului. Pe lângă marele premiu de 120.000 de euro, în acest an, concurenții clasați pe locurile 2 și 3 vor primi 20.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, iar cel mai original moment va pleca acasă cu un cec de 10.000 de euro.

Dragoș Bucur: “Ăsta este upgrade-ul emisiunii de anul acesta”

CANCAN.RO: Urmează etapele live ale show-ului “Românii au talent”. Care sunt impresiile până acum? Sunt foarte mulți concurenți foarte buni.

Dragoș Bucur: Da, tocmai pentru că sunt foarte mulți concurenți foarte buni, faptul că mai mulți ajung în live-uri e un câștig și pentru ei și pentru telespectatori. Aș spune că ăsta este upgrade-ul emisiunii de anul acesta.

CANCAN.RO: Obișnuiți să dezbateți părerile despre concurenți? Sau să vă convingeți că X este mai bun decât Y?Dragoș Bucur: Da, da și chiar s-a întâmplat. Eu mi-am schimbat de vreo două ori părerea. Nu știu dacă eu am reușit să le schimb lor părerea.

CANCAN.RO: Dar pe tine cine te-a făcut să-ți schimbi părerea?

Dragoș Bucur: Cred că a fost de două ori în sezonul ăsta și o dată Andra și Andy și o dată Bobo.

CANCAN.RO: Ai cedat ușor?

Dragoș Bucur: Nu, cedez greu, dar mai cedez.

Dragoș Bucur: “Sofia cred că o să meargă mai degrabă în zona de antreprenoriat”

CANCAN.RO: Copiii tăi se uită la emisiune?

Dragoș Bucur: Da, dar să știi că am glumit mai devreme cu cineva. Nu sunt cei mai mari fani ai mei. Se uită, dar nu se uită la fiecare ediție. Adică dacă avem un drum de făcut sau altceva, sărim fără nicio problemă.

CANCAN.RO: E vreunul tentat de lumea televiziunii?

Dragoș Bucur: Nu. Nici măcar Sofia, cu care noi am cochetat acum câțiva ani, am scris un scenariu, urma să și joace în el. Scenariul a mers bine, am luat un premiu la Sarajevo atunci, dar proiectul nu s-a finalizat.

CANCAN.RO: În prezent, de ce domenii sunt atrași? Ce hobby-uri au copiii?

Dragoș Bucur: Sofia a împlinit anul acesta 18 ani. Este într-un soi de căutare, în sensul că ne-a ajutat cu brutăria, cu cofetăria Danei o perioadă bună, vreo șapte-opt luni. Ea cred că o să meargă mai degrabă în zona de antreprenoriat.

Roxana, mijlocia, mi se pare că e talentată la desen. Iar Kadri este clar setat pe științele astea, hai să le spun exacte: matematică, programare. Îi place foarte mult chimia, biologia și învață că vrea. Nu îl obligă nimeni, el ia o carte și o devorează. De exemplu, acum s-a apucat de programare, dar e disperat. Asta ar face toată ziua.

Dragoș Bucur: “E o programă foarte clară care trebuie respectată”

CANCAN.RO: Ați ales pentru ei homeschooling-ul. În prezent urmează tot acest tip de învățământ?

Dragoș Bucur: Ei învață într-adevăr într-un sistem online, dar este o școală cu examene, acreditată, cu profesori. Adică nu e homeschooling așa cum își închipuie oamenii că stau acasă copiii și fac ce vor. Nu, e o programă foarte clară care trebuie respectată, ai termene.

Foto: Pro TV

