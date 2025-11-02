De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q, când era pe val. Mihai Sturzu: „Am fost cei mai supărați”

În anii 2000, trupa Hi-Q a cunoscut un succes uriaș înainte ca o decizie neașteptată să schimbe definitiv parcursul formației. Ce părea o perioadă de glorie absolută s-a transformat într-un moment de ruptură, după ce Dana Nălbaru a decis să plece fără niciun avertisment pentru colegii ei, Mihai Sturzu și Florin Grozea.

Hi-Q era una dintre cele mai populare trupe din România și se bucura de mult succes. Formula originală îi avea pe Mihai Sturzu, Dana Nălbaru și Florin, artiști ce reușeau să cucerească publicul. Totul s-a schimbat, însă, în momentul în care Dana a decis să părăsească proiectul. Retragerea ei a venit pe neașteptate și a lovit puternic în echilibrul trupei, după cum a povestit recent Mihai Sturzu.

De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q

Decizia cântăreței a venit din nemulțumiri profesionale, menționând că ei nu cântau niciodată live și astfel nu erau sinceri cu publicul lor.

„Am hotărât să renunț la trupă din motive profesionale, fiindcă acolo nu se făcea treabă la nivel profesionist. Nu cântam niciodată live și trebuia să mințim publicul mereu”, declara artista într-un interviu mai vechi.

Pentru Mihai și Florin, momentul a fost devastator. Deși trupa se afla în plină glorie, aveau audiențe record, concerte peste tot în țară și o expunere media uriașă, totul s-a prăbușit după ce Dana a decis să plece fără să îi anunțe înainte.

„Atunci am fost cei mai supărați din lume. În ce an s-a întâmplat? În 2003, nu? Noi aveam 24 de ani. A fost o perioadă de hiper-succes pentru noi. Momentul nostru de aur în televiziune, și dumneavoastră știți cifrele de audiență, a fost așa – share: 51%, rating 38%, nu se putea așa ceva (…). Noi am rămas atunci complet descoperiți pentru că nici nu ne așteptam. A fost așa, pentru că nu am stabilit «uite, hai să ne gândim, peste șase luni să ne oprim». Când pleci de la un job, ai o perioadă de preaviz. Noi nu am avut nicio perioadă de preaviz. Țin minte că semnam un nou contract cu o altă televiziune. Îi așteptam pe Florin și Dana, iar Dana mi-a dat mesaj că nu mai ajunge deloc și că, de fapt, se retrage din trupă. A fost greu de dus momentul acela”, a povestit Mihai Sturzu în cadrul unei emisiuni TV.

În prezent, Mihai Sturzu privește diferit lucrurile și nu mai există resentimente pentru fosta colegă de trupă.

„Nu putem să judecăm pe nimeni și o felicit pentru că a ales să facă așa. Au trecut suficienți ani, acum suntem bine, sănătoși. Am numai respect și apreciere pentru Dana și îi doresc tot binele din lume”, a mai spus Mihai Sturzu.

