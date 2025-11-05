Acasă » Exclusiv » Irina Fodor, cu ochii pe toate cheltuielile fiicei! Prezentatoarea de la Asia Express e contabilul șef în familie: „Uneori, chiar n-aveam bani”

Irina Fodor, cu ochii pe toate cheltuielile fiicei! Prezentatoarea de la Asia Express e contabilul șef în familie: „Uneori, chiar n-aveam bani”

De: Andreea Archip 05/11/2025 | 16:54
Irina Fodor, cu ochii pe toate cheltuielile fiicei! Prezentatoarea de la Asia Express e contabilul șef în familie: „Uneori, chiar n-aveam bani”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Irina Fodor este foarte atașată de Diana, fiica ei și a lui Răzvan Fodor. Prezentatoarea emisiunii “Asia Express” ne-a mărturisit că întotdeauna deciziile legate de familie sunt luate alături de soțul ei. În calitate de părinți, cei doi sunt foarte vigilenți, asigurându-se că fata lor are anturajul potrivit și că gestionează bine cheltuielile proprii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Irina Fodor a dat totul din casă: ce sumă primește adolescenta lunar și pe ce se duc banii. Vedetei nu îi scapă nimic, verificând totul pe telefon.

Irina Fodor ține pasul atât cu proiectele TV (Asia Express și Chefi la cuțite), cât și cu familia, ea și Răzvan preocupându-se constant de binele Dianei, în vârstă de 14 ani. Vedeta Antenei 1 susține că este pregătită pentru orice provocare lansată de fiica ei, având vorbele la ea și sfaturile potrivite.

Irina Fodor: „Sunt pregătită pentru orice moment în care ea ar veni să-mi ceară sfatul”

CANCAN.RO: Ce face Diana? Cum gestionați lucrurile legate de fiica voastră?

Irina Fodor: Nu există decizii pe care să le luăm în privința Dianei, în privința educației ei, pe care să nu le vorbim noi de zeci de ori înainte. Așa facem totul referitor la familia noastră și așa ne raportăm și la ea. Dacă ea vine, de exemplu, și spune “Aș vrea să mă duc undeva cu fetele” nu primește răspuns până când noi doi nu ne consultăm. Sigur, stai să vorbesc și cu tati. Uite, vrea să fac asta. Ce zici? Ți-e frică? Nu ți-e frică? O lăsăm, nu o lăsăm?

CANCAN.RO: Ești pregătită și pentru perioada cu probleme sentimentale?

Irina Fodor: Da. Sunt foarte pregătită. Sunt pregătită pentru orice moment în care ea ar veni să-mi ceară sfatul, să-mi spună ce i se întâmplă. Am toate vorbele la mine, în primul rând, pentru că vin din dorința mea de a-i fi bine, din dorința mea de a învăța lucruri din viața care i se întâmplă.

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...
Irina, Răzvan și Diana Fodor / Foto: Instagram Răzvan Fodor

CANCAN.RO: Să vorbim și despre educația ei din punct de vedere financiar. Cum se raportează? Are proprii bani de buzunar?

Irina Fodor: Are, sigur. Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte echibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește.

Irina Fodor: „Are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică”

CANCAN.RO: Câți bani primește Diana pe lună?

 Irina Fodor: N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală.

 De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune.

Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?

CANCAN.RO: Ca să conștientizeze valoarea banului.

Irina Fodor: Nici nu m-am gândit vreo clipă că îi fac educație financiară. Cred că îi spun lucruri cu sens, pământești, care au legătură cu a supraviețui  în general. Că dacă primul salariu ți-l spargi pe lucruri prostești, al doilea la fel, al treilea la fel, nu o să ajungi niciodată să ai un loc al tău, o mașină a ta, o casă ta sau să-ți faci o vacanță frumoasă.

Foto: Instagram/Antena 1

NU RATA: Confesiunea neașteptată a Irinei Fodor, după 17 ani de căsnicie alături de Răzvan! ”Cred că a cam trecut trenul!”

CITEȘTE ȘI: Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
Exclusiv
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
Avea sufletul sfâșiat! Fostul soț al Ștefaniei Szabo avea o viață dublă!!? Era chiar vecina ei… 
Exclusiv
Avea sufletul sfâșiat! Fostul soț al Ștefaniei Szabo avea o viață dublă!!? Era chiar vecina ei… 
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și ...
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine ...
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David ...
Cel mai mare sportiv român din istorie a fost ales! Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep și David Popovici s-au bătut pentru locul 1
Vezi toate știrile
×