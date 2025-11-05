Irina Fodor, cu ochii pe toate cheltuielile fiicei! Prezentatoarea de la Asia Express e contabilul șef în familie: „Uneori, chiar n-aveam bani”

Irina Fodor este foarte atașată de Diana, fiica ei și a lui Răzvan Fodor. Prezentatoarea emisiunii “Asia Express” ne-a mărturisit că întotdeauna deciziile legate de familie sunt luate alături de soțul ei. În calitate de părinți, cei doi sunt foarte vigilenți, asigurându-se că fata lor are anturajul potrivit și că gestionează bine cheltuielile proprii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Irina Fodor a dat totul din casă: ce sumă primește adolescenta lunar și pe ce se duc banii. Vedetei nu îi scapă nimic, verificând totul pe telefon.

Irina Fodor ține pasul atât cu proiectele TV (Asia Express și Chefi la cuțite), cât și cu familia, ea și Răzvan preocupându-se constant de binele Dianei, în vârstă de 14 ani. Vedeta Antenei 1 susține că este pregătită pentru orice provocare lansată de fiica ei, având vorbele la ea și sfaturile potrivite.

Irina Fodor: „Sunt pregătită pentru orice moment în care ea ar veni să-mi ceară sfatul”

CANCAN.RO: Ce face Diana? Cum gestionați lucrurile legate de fiica voastră?

Irina Fodor: Nu există decizii pe care să le luăm în privința Dianei, în privința educației ei, pe care să nu le vorbim noi de zeci de ori înainte. Așa facem totul referitor la familia noastră și așa ne raportăm și la ea. Dacă ea vine, de exemplu, și spune “Aș vrea să mă duc undeva cu fetele” nu primește răspuns până când noi doi nu ne consultăm. Sigur, stai să vorbesc și cu tati. Uite, vrea să fac asta. Ce zici? Ți-e frică? Nu ți-e frică? O lăsăm, nu o lăsăm?

CANCAN.RO: Ești pregătită și pentru perioada cu probleme sentimentale?

Irina Fodor: Da. Sunt foarte pregătită. Sunt pregătită pentru orice moment în care ea ar veni să-mi ceară sfatul, să-mi spună ce i se întâmplă. Am toate vorbele la mine, în primul rând, pentru că vin din dorința mea de a-i fi bine, din dorința mea de a învăța lucruri din viața care i se întâmplă.

CANCAN.RO: Să vorbim și despre educația ei din punct de vedere financiar. Cum se raportează? Are proprii bani de buzunar?

Irina Fodor: Are, sigur. Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte echibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește.

Irina Fodor: „Are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică”

CANCAN.RO: Câți bani primește Diana pe lună?

Irina Fodor: N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală.

De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune.

Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?

CANCAN.RO: Ca să conștientizeze valoarea banului.

Irina Fodor: Nici nu m-am gândit vreo clipă că îi fac educație financiară. Cred că îi spun lucruri cu sens, pământești, care au legătură cu a supraviețui în general. Că dacă primul salariu ți-l spargi pe lucruri prostești, al doilea la fel, al treilea la fel, nu o să ajungi niciodată să ai un loc al tău, o mașină a ta, o casă ta sau să-ți faci o vacanță frumoasă.

Foto: Instagram/Antena 1

NU RATA: Confesiunea neașteptată a Irinei Fodor, după 17 ani de căsnicie alături de Răzvan! ”Cred că a cam trecut trenul!”

CITEȘTE ȘI: Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.