Confesiunea neașteptată a Irinei Fodor, după 17 ani de căsnicie alături de Răzvan! ”Cred că a cam trecut trenul!”

De: Andreea Archip 22/09/2025 | 20:00
Irina și Răzvan Fodor au împlinit luna aceasta 17 ani de când sunt împreună și 15 ani de la cununia religioasă. La doar 23 de ani, prezentatoarea emisiunii “Asia Express experimenta, pentru orima oară, rolul de mamă, trecând prin temeri firești. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit de ce au amânat inițial planul pentru al doilea copil, iar, după aceea, când lucrurile s-au așezat pe un făgaș normal, provocările ivite în viața profesională i-au determinat să renunțe la ideea ca Diana să mai aibă un frate sau o soră. Irina a făcut și “radiografia” mariajului cu Fodor și ne-a spus de ce nu s-a măritat de ziua ei.

Irina Fodor a fost prezentă, zilele trecute, la evenimentul de lansare a Asociației ”Eu te-am făcut, eu te iubesc”, proiect lansat de Laura Cosoi pentru sprijinul mamelor aflate în situații dificile. Cu această ocazie, prezentatoarea TV ne-a împărtășit cum a fost pentru ea maternitatea, dar și sprijinul constant pe care îl are din partea lui Răzvan Fodor în ceea ce privește creșterea și educația Dianei.

Irina Fodor: “Îmi era teamă că nu mă descurc, dar nici nu voiam să las pe altcineva să mă ajute”

CANCAN.RO: Ai devenit mamă la 23 de ani. Ce temeri ai avut?

Irina Fodor: Am trecut prin toate fricile din lume. Era un contrast totuși. Îmi era teamă că nu mă descurc, dar nici nu voiam să las pe altcineva să mă ajute, mi se părea că tot eu știu mai bine. Am trecut prin tot felul de valuri de astea, prin ups and downs, cum spun americanii, prin teama că, nu știu, cum o să fie prima zi de grădiniță, cum o să fie prima zi de școală, cum o să fie prima zi în care merge singură cu metroul, cum o să fie… Toate primele dăți mi-au creat niște emoții foarte puternice.

Răzvan și Irina Fodor alături de fiica lor, Diana / Foto: Instagram Răzvan Fodor

CANCAN.RO: Răzvan a fost de la început implicat în creșterea Dianei sau v-ați bazat pe bunici?

Irina Fodor: Nu, Răzvan a fost de la început foarte implicat. E foarte implicat când vine vorba de deciziile pe care le luăm împreună. S-a descurcat mult mai bine dintr-un punct încolo cu Diana, și anume dintr-un punct în care ea a crescut un pic mai mult. Unii bărbați se descurcă și cu bebeluși, ca să spun așa, unii funcționează mai bine cu copii mai mărișori, mai de când merg în picioare. Probabil și el la început era aproape la fel de speriat ca și mine.

Mă ajuta în sensul că făceam cu schimbul nopțile, sau o supraveghea pe cea mică atunci când dormea. Dar pentru că și eu eram aricită și nu voiam să las pe nimeni să se apropie de bebeluș, nici el nu știa exact cum să facă. Adică era așa un carusel, o căutare continuă de care ne este locul acum, cum trebuie să ne raportăm la acest bebeluș din fața noastră. Iar până la urmă am reușit, slavă Domnului! Se pare că a ieșit așa cum trebuie.

Irina Fodor: “Îmi dau seama că în relația cu Fodor lucrurile nu s-au schimbat de fapt”

CANCAN.RO: Luna asta au fost două evenimente importante: ziua ta și aniversarea căsătoriei religioase.

Irina Fodor: Da, pe 4 septembrie cununia religioasă, pe 13 septembrie ziua mea.

CANCAN.RO: N-ai vrut să te căsătorești de ziua ta?

Irina Fodor: Pe 4 septembrie am găsit locația liberă. Anul ăsta am făcut 15 ani de la cununia religioasă, 17 de relație, ani care au trecut foarte repede. Adică eu îmi dau seama că în relația cu Fodor lucrurile nu s-au schimbat de fapt. Mi se pare că prima întâlnire cu el a fost ieri, că prima noastră vacanță împreună a fost ieri. Nici nu înțeleg când s-au întâmplat atâtea lucruri. Când ne-a crescut copilul și a făcut 14 ani!

Irina Fodor a sărbătorit în septembrie ziua ei, dar și 15 ani de la nunta cu Răzvan Fodor

Irina Fodor: “Eram cu cea mică în apartamentul cu două camere”

CANCAN.RO: Dar, la un moment dat, voi nu v-ați mai dorit al doilea copil?

Irina Fodor: La un moment dat da, doar că atunci eram într-un tranzit și cu joburile și cu casa. Am zis: hai să mai așteptăm un pic până ne facem și noi casă. Eram cu cea mică în apartamentul cu două camere. Acolo, evident că poți să mai faci un copil, dar așa ni se părea nouă, că nu o să avem loc și pentru al doilea copil, să aibă și ea camera ei.  Și uite cum am tras de timp…

După aceea au apărut la mine foarte multe proiecte și am fost tot timpul prinsă în filmări, la foc continuu. Și acum Diana are 14 ani. Mi se pare o diferență foarte mare, deși eu am trăit-o cu sora mea care e mai mică cu 11 ani. Dar, da, nu știu, cred că a cam trecut trenul.

Dacă se întâmplă, se întâmplă că Doamne Doamne a vrut așa. Altfel nu ne-am propus asta pentru că mi se pare că ar fi diferență foarte mare. Nu știu dacă o țin nervii pe Diana la vârsta asta să aibă un frățior sau o surioară bebeluș.

Foto: Antena 1/ Instagram

NU RATA: Situație neobișnuită la Asia Express! O echipă a ajuns înaintea Irinei Fodor la finalul cursei. Ce a urmat

CITEȘTE ȘI: Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”

