Situație neobișnuită la Asia Express! O echipă a ajuns înaintea Irinei Fodor la finalul cursei. Ce a urmat

Noul sezon de la Asia Express 2025 vine cu întâmplări și surprize senzaționale. Concurenții sunt puși în fața unor provocări extreme, însă nici echipa de producție nu pare să fie ”ferită” de situații neașteptate. Surprinși de traficul din Filipine, o echipă a ajuns înaintea Irinei Fodor la finalul cursei. Cine sunt norocoșii, dar și cum a fost posibil?

Se poate spune că denumirea noului sezon Asia Express nu a fost aleasă la întâmplare. ”Drumul Eroilor” le-a dat bătăi de cap concurenților, dar și producătorilor și oamenilor din staff-ul Antena 1. Pentru prima dată în istoria show-ului, o echipă a reușit să marcheze o premieră absolută. Dan Alexa și Gabriel Tamaș au ajuns cu o oră și jumătate înaintea Irinei la pupitru.

Situație fără predecent la Asia Express 2025

Echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș a ajuns la punctul de logare pentru jocul de amuletă al Irinei Fodor cu o oră și jumătate înaintea prezentatoarei. Traficul infernal din Filipine le-a dat producătorilor toate planurile peste cap, iar un drum ce ar fi trebuit parcurs în 30 de minute a durat peste două ore. Deși Irina Fodor avea un avans considerabil, mașina în care ea se afla a rămas blocată în trafic.

Norocul echipei Tamaș – Alexa a constat în faptul că au fost luați la autostop de o mașină a unei asociații care se ocupă cu salvarea cobrelor – dotată cu girofar în caz de urgențe majore (mușcături de șarpe).

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au reușit să devină două dintre personajele surpriză ale noului sezon Asia Express. Cei doi fotbaliști i-au surprins pe telespectatori încă de la început, însă puțini știu că au fost convinși cu greu să participe la reality-show. Dan Alexa a refuzat de două ori oferta de la Antena 1, însă într-un final a cedat.

„Am refuzat de două ori oferta pentru acest sezon. Apoi am acceptat în primul rând datorită partenerului, Gabi Tamaș, pentru că eu nu aș fi mers cu altcineva. Îl știam foarte bine. Apoi copiii mei, pentru că n-au crezut nicio secundă că pot să fac față la «Asia Express». Eu neștiind ce înseamnă «Asia Express», nu mă uitasem niciodată. Chiar fiica mea a început să râdă: «Tată, n-ai ce să cauți acolo, că te faci de râs»! Și ăla a fost un moment în care am zis: «Bă, ia să văd dacă pot să mă descurc»! Și așa am acceptat”, a spus Dan Alexa pentru Libertatea.

Marți, 16 septembrie, de la ora 20:30, la Antena 1, concurenții vor duce o luptă crâncenă pentru imunitatea mică, în proba denumită ”ciorba rădăuțeană”. Pentru a câștiga proba, echipele vor avea de pregătit rețeta ciorbei într-o piață din Filipine și să îi convingă pe localnici să le acorde note.

