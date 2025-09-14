Acasă » Exclusiv » Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere”

Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere”

De: Andreea Archip 14/09/2025 | 14:04
Catinca și Calina au avut parte de experiența vieții lor în Asia Express, unde au experimentat viața cu un dolar în buzunar, străduindu-se să facă față probelor dificile din competiție, să își găsească transport, dar și cazare. Însă ceea ce au descoperit la fața locului le-a întrecut orice așteptare. Mama și fiica au fost primele concurente eliminate din concurs. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Catinca ne-a mărturisit că nu a scăpat de viciu pe Drumul Eroilor și că lipsa somnului i-a pus capac. Dacă sora Oanei Roman nu ar mai participa la un alt reality show, fiica ei, Calina, e dornică să își testeze limitele.

Calina și Catinca au format prima echipă eliminată din Asia Express, supranumit și cel mai dur reality-show. Deși se aflau la doar câțiva pași de pupitrul Irinei Fodor, concurentele au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune – aceea de a aduce o lumânare aprinsă. Acest gest le-a costat întreaga competiție, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de echipa formată din Cristina și Alina. Insigna a fost roșie, iar Catinca și Calina au părăsit Drumul Eroilor.

Catinca: “Ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am pupat, ne-am susținut”

CANCAN.RO: Cum v-a schimbat experiența Asia Express?

Calina: Pe mine în bine. Am învățat foarte multe lucruri.

Catinca: N-are cum să nu te schimbe în bine, pentru că scoate din tine lucruri la care nu te aștepti.

Calina: Ce e mai rău. (n.r. râde)

Catinca: Și ce e mai bun. E un roller coaster.

Calina: Nervi. Greu, dar frumos în același timp. Pentru mine a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere și m-aș întoarce oricând. Aș pleca chiar acum înapoi.

CANCAN.RO: Dar cum v-ați remontat când s-au acumulat oboseala, nervii, stresul?

Catinca: Păi au existat mai multe variante. Ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am pupat, ne-am susținut. După aceea iar ne-am certat. După care iar ne-am susținut. Deci cam asta se întâmpla în Asia Express.

Calina și Catinca au ieșit din cursa Asia Express

Catinca: “N-am reușit mare lucru”

CANCAN.RO: Ați slăbit sau v-ați îngrășat?

Calina: Da, am slăbit. Dar nu mai aveam ce să mai dau jos.(n.r râde)

Catinca: Și eu am slăbit. Am plecat cu niște kilograme rezonabile, dar am venit mai slabă un pic.

CANCAN.RO: Țin minte că te străduiai să renunți la țigări. Cum ai făcut față perioadei din Asia Express?

Calina: N-a făcut!

Catinca: N-am făcut și nici n-am reușit mare lucru. Am mai redus din ele. Oricum fumatul e greșit. O să reușesc până la urmă.

CANCAN.RO: Aveai voie să te duci să-ți cumperi?

Catinca: Nu.

Calina: Aveai în ghiozdan de acasă, gen, dacă aveai. Dacă nu te-ai pregătit dinainte, nu aveai. Puteai să ceri de pe stradă, da, de la oameni.

CANCAN.RO: Ai cerut?

Catinca: Da, am cerut de toate de la oameni.

Calina: Și chiar am avut noroc, să știi, cu oamenii. De ce oameni am dat acolo și ce experiențe faine am avut cu oamenii. Nu sunt răi, nu sunt dușmănoși, nu sunt critici cum suntem noi. Sunt total diferiți și într-un sens foarte plăcut.

Calina: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere”

CANCAN.RO: Când v-ați întors acasă, de ce v-a fost poftă neapărat ca și mâncare?

Calina: Nu pot să zic că am avut poftă de o mâncare specială. Am obsesie: îmi fac căzi cu lumânări, cu bețișoare parfumate. De relaxare, de asta mi-a fost dor sinceră să fiu.

CANCAN.RO: Ție ce ți-a lipit cel mai mult acolo?

Catinca: Somnul.

CANCAN.RO: Nu te odihneai noaptea?

Catinca: Nu prea.

Calina: Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere. N-a putut să se odihnească deloc bine.

Catinca: Da, erau și condițiile de așa natură și stresul. Eu în general am probleme cu somnul și din punctul ăsta de vedere n-a fost combinație. Cel mai mult mi-am dorit să revin acasă și să dorm în pătuțul meu, cu pisicile mele. (n.r: râde)

CANCAN.RO: După experiența asta, vă mai tentează un alt reality show?

Catinca: Pe mine nu. Nu știu, cred că nu-i pentru mine. Dar nu regret nimic, să fim bineînțeleși. Chiar mă bucur foarte tare că am fost. Însă cred că trebuie să ai un anumit gen de structură interioră ca să participi la reality-uri. Și nu cred că-i pentru mine. Foarte bine pentru cei care pot. E senzațional. Nu, poate m-ar tenta alt gen de emisiune, dar reality nu.

Calina: Pe mine da, mă mai tentează. De ce nu?

CANCAN.RO: Cu cine v-ați înțeles cel mai bine dintre echipele adverse și cine v-a călcat pe nervi?

Calina: Nu ne-a călcat nimeni pe nervi.

Catinca: Oamenii au fost extraordinari, am avut noroc din punctul ăsta de vedere.

Calina: Și ne-am înțeles bine cu toată lumea zic eu. Acum dacă ei nu s-au înțeles bine cu noi, o să vedem. (n.r: râde)

Catinca: Nouă ne-a plăcut de toată lumea. Ce am avut de spus, am spus, dar n-a fost absolut niciun conflict serios. Preferații mei au fost Emil cu Alejandro.

Calina: Și pentru mine la fel.

CANCAN.RO: V-a scos din zona de confort o probă fizică, transportul sau cazarea?

Calina: Găsirea transportului pentru noi nu a fost o mare problemă. Am avut noroc și la cazări până când n-am mai avut. (n.r. râde).

Foto: Antena 1

CITEȘTE ȘI: De ce s-a despărțit, de fapt, Calina de iubitul ei. Fata Catincăi Roman a luat decizia după Asia Express

NU RATA: Calina și Catinca Roman, cazare de groază la Asia Express. Ce au pățit concurentele: „A refulat toaleta și…”

