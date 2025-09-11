De ce s-a despărțit, de fapt, Calina de iubitul ei. Fata Catincăi Roman a luat decizia după Asia Express

Calina Dumitrescu, fiica Catincăi Roman, a avut o relație de aproximativ doi ani cu Ionuț, fiul lui Sabin Ilie. Povestea lor de dragoste a fost una tumultoasă, marcată de numeroase împăcări și despărțiri. În primăvara anului 2025, cei doi au ajuns chiar în atenția publicului după ce Calina a fost acuzată că, împreună cu iubitul ei, ar fi distrus mai multe apartamente în care locuiseră.

În ciuda scandalurilor și a problemelor pe care le-au traversat, fiica Catincăi Roman și Ionuț au încercat de mai multe ori să își salveze relația. Totuși, experiența trăită la Asia Express 2025 a fost pentru tânără un moment de cotitură.

Calina a înțeles că are nevoie de stabilitate și de o relație sănătoasă, motiv pentru care a decis să pună punct definitiv poveștii de dragoste, alegând să își îndrepte atenția către propria dezvoltare personală și profesională. Tânăra spune că această aventură i-a schimbat radical perspectiva, reușind să ia cea mai bună decizie pentru viitorul său.

„Pentru mine a fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe. Am trecut prin niște chestii și cu relația pe care am avut-o. Nu mai sunt cu acea persoană. După ce m-am întors, m-am și despărțit. Am avut niște revelații destul de mari acolo. Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. Am învățat, m-am maturizat”, a declarat Calina Dumitrescu pentru Playtech.

De ce nu își mai dorește Calina Dumitrescu o relație

Ea a recunoscut că, în trecut, a trecut cu vederea abuzuri verbale și emoționale în relația respectivă, însă acum știe că nu va mai tolera astfel de situații. Totodată, Calina mărturisește că nu își mai dorește momentan o relație și consideră că mulți tineri din generația ei se grăbesc prea repede să intre într-o poveste de dragoste.

În primul rând, deocamdată nu îmi mai doresc o relație. Și cred că noi, generația asta, ne cam grăbim și ne aruncăm foarte repede în relații. Cred că, pe vremuri, lucrurile erau mult mai frumoase. Noi suntem cam superficiali și ne grăbim destul de tare. Următoarea persoană pe care o voi cunoaște, vreau să ajung să-l cunosc bine, să ne împrietenim. Că de-aia relațiile, pe vremuri, țineau mai mult. Pentru că existau tatonările astea, știi?”, a mai spus Calina Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI: Calina și Catinca Roman, cazare de groază la Asia Express. Ce au pățit concurentele: „A refulat toaleta și…”

Cum l-a chinuit Raluca Bădulescu pe Florin Stamin la Asia Express! Avem primele imagini din noul sezon