Cum l-a chinuit Raluca Bădulescu pe Florin Stamin la Asia Express! Avem primele imagini din noul sezon

De: Alina Drăgan 25/08/2025 | 22:30
Cum l-a chinuit Raluca Bădulescu pe Florin Stamin la Asia Express /Foto: Social media
Nu mai este mult până când un nou sezon Asia Express va lua startul la Antena 1. Și în acest an echipele de curajoși s-au aventurat într-o competiție dură, pe un traseu anevoios, ce străbate trei țări. Printre suita de vedete dornice de aventură se numără și Raluca Bădulescu. Aceasta a accepta provocare și a pornit la drum alături de fostul său soț, Florin. Cum l-a chinuit pe colegul de echipă?

Sezonul opt Asia Express se anunță unul cu multe surprize. De această dată, concurenții pornesc pe Drumul Eroilor, care va străbate trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Printre cei care au acceptat provocarea din acest an se numără și Raluca Bădulescu și fostul ei soț. Cei doi au făcut echipă, dar viața celui din urmă pare că nu a fost prea ușoară.

Cum l-a chinuit Raluca Bădulescu pe Florin Stamin la Asia Express

Ca în fiecare an, și curajoșii sezonului 8 trebuie să se descurce fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate. Aceștia au de parcurs mii de kilometri și de trecut probe dificile. Drumul este anevoios, mai ales atunci când povara rucsacurilor pline apasă.

În fiecare sezon, concurenții se plâng că ghizdanul pe care îl poartă în spate este destul de greu. De cele mai multe ori, rucsacul fetelor atârnă cel mai greu, căci acestea au de cărat mai multe produse și mai multe outfituri. Ei bine, ne putem imagina doar cât de greu a putut să fie ghizdanul Ralucăi Bădulescu, ea fiind o împătimită a modei.

Însă, acest aspect nu stresat-o deloc pe blondină, căci a găsit repede soluția. Așa cum spuneam, Raluca Bădulescu a plecat în aventura din Asia Express alături de fostul soț și se pare că acesta a purtat tot greul, la propriu.

În primele imagini din Asia Express, Florin apare mereu cărând ambele rucsacuri, semn că Raluca Bădulescu nu și-a prea bătut capul cu acest aspect.

Cum l-a chinuit Raluca Bădulescu pe Florin Stamin la Asia Express /Foto: Instagram @AsiaExpress

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, sunt una dintre echipele care au acceptat provocarea Asia Express. Deși de trei ani nu mai formează un cuplu și au semnat actele de divorț, cei doi au rămas în relații bune și sunt convinși că tocmai faptul că se cunosc atât de bine îi va ajuta mult în competiție.

Asia Express sezonul opt

Marea premieră Asia Express – Drumul Eroilor va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Lista concurenților din acest sezon este formată din:

  • Mara Bănică și Serghei Mizil;
  • Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin;
  • Anda Adam și soțul ei, Joseph;
  • Catinca Roman și fiica ei, Calina;
  • Ștefan Floroaica și Alexandru Ion;
  • Alina Pușcău și prietena ei, Cristina;
  • Gabriel Tamaș și Dan Alexa;
  • Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro;
  • Karmen și prietena ei, Olga Barcari.

Foto: Instagram @AsiaExpress

