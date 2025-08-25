Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”

Emisiunea Asia Express revine cu un nou sezon filmat în Vietnam, Filipine și, în premieră, Coreea de Sud, unde concurenții vor avea de trecut prin provocări dificile. Irina Fodor a arătat tuturor una dintre cazările pe care le-a avut în timpul filmărilor și nimeni nu se aștepta la ceea ce urmează. Prezentatoarea nu a avut o camera de lux, ci dimpotrivă!

Asia Express va începe din 7 septembrie la Antena 1, unde telespectatorii vor putea să vadă cele nouă echipe pregătite de aventura vieții lor. Conceptul show-ului rămâne același: participanții trebuie să îndeplinească diverse misiuni, să se descurce pe cont propriu, să trăiască cu doar un dolar pe zi și fără transport. Una dintre cele mai mari provocări pentru ei este găsirea unui loc unde să doarmă, de multe ori fiind nevoiți să convingă localnicii să îi primească în casele lor.

Cum arată cazarea Irinei Fodor

În timp ce concurenții duc o luptă continuă pentru hrană și cazare, Irina Fodor are avantajul de a nu fi pusă în situația de a căuta adăpost peste noapte. Totuși, surpriza a venit atunci când prezentatoarea le-a dezvăluit fanilor condițiile în care a stat pe durata filmărilor.

Deși mulți s-ar fi așteptat ca prezentatoarea să beneficieze de o cameră luxoasă, realitatea s-a dovedit a fi mult mai diferită. Spațiul de cazare oferit nu a fost deloc unul extravagant, ci modest, simplu și mult mai aproape de stilul de viață pe care îl experimentează concurenții. Se poate vedea că mobila este veche, iar mucegaiul nu lipsește de pe pereți.

Irina Fodor a povestit că mirosul puternic de mucegai a întâmpinat-o când a pășit în cameră și a fost nevoită să-și folosească parfumul preferat.

”Astăzi mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase un pic a mucegai, un pic a șosete murdare, un pic a mobilă veche, un pic a cuvertură veche, mirosul acela… Pe dreapta: mucegaiul de deasupra patului. E frumos, ce să zic. Chiuveta e chiar frumoasă, cred că e singurul lucru frumos din cameră”, a declarat Irina Fodor.

