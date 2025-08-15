Acasă » Exclusiv » Celebrul artist îi pulverizează pe producătorii de la Asia Express! A refuzat contractul de 20.000 de €, iar motivul este HALUCINANT: „Te pun să faci tot felul de lucruri”

Celebrul artist îi pulverizează pe producătorii de la Asia Express! A refuzat contractul de 20.000 de €, iar motivul este HALUCINANT: „Te pun să faci tot felul de lucruri"

De: Delina Filip 15/08/2025 | 23:40
Mihai Trăistariu ar putea fi numit cu ușurință “rebelul show-urilor celebre”. Asta deoarece, deși a participat în trecut la anumite emisiuni, în ultimii ani a refuzat vehement orice propunere din partea producătorilor. A deschis “sertarul cu principii” și le-a spus un “nu” hotărât șefilor de la Antena 1 de fiecare dată când l-au contactat pentru a participa la Asia Express, iar motivul este unul neașteptat! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul dă de pământ cu formatele emisiunilor, în care li se impune concurenților să joace un anumit rol, pentru rating.

Artistul a bifat cu succes mai multe apariții televizate în cadrul mai multor show-uri. Printre favoritele sale se află “Te cunosc de undeva”, deoarece și-a pus în evidență talentul și câștigat locul secundar, la ediția în care a participat. Poate vă amintiți și de emisiunea “Sunt celebru, scoate-mă de aici”, de la PRO TV, de unde Mihai Trăistariu a câștigat bani frumoși la vremea respectivă.

Mihai Trăistariu a refuzat să participe la Asia Express. (sursă - instagram.com)
Mihai Trăistariu a refuzat să participe la Asia Express. (sursă – instagram.com)

Însă interpretul este de părere că aceste show-uri sunt mai potrivite pentru debutanți, și chiar specifică faptul că în 2015, Dorian Popa și Ruby au devenit faimoși în urma participării lor la emisiunea de la PRO TV. Pe de altă parte, nu a mai acceptat nicio propunere de la producători, inclusiv de la “Asia Express”, din cauza faptului că participanții “sunt puși să joace teatru, să facă scandal, să se certe, pentru rating”.

Mihai Trăistariu a spus “pas” emisiunii Asia Express

Deși producția a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe artist să participe la reality show, el a ales onestitatea, justificându-și decizia într-un mod simplu: nu poate juca un rol și nici să facă glume la comandă. Deși înțelege ideea formatelor, iar banii erau destul de frumoși (între 10 și 20.000 €), a ales liniștea în detrimentul vizibilității.

“Eu am fost aproape la mai multe show-uri de astea. Am fost la “Sunt celebru, scoate-mă de aici, la ProTV”, la “Te Cunosc de Undeva”, am trăit un pic experiențele astea. Ele se bazează mai mult pe scandaluri. Adică trebuie un pic să te agiți, tot timpul să te cerți, să joci un rol, nu prea e stilul meu. Adică nu m-am regăsit nicăieri, peste tot era așa, trebuie să faci umor din orice, nu e stilul meu să glumesc atât sau să respect un script, să joc teatru.

Cel mai usor mi-a fost la “Te Cunosc de Undeva”, că trebuia să cânt, am luat locul doi în ediția mea. Dar astea cu certuri, cu trăit în aceeași casă, în același loc, să te cerți toată ziua, să te bați, mi se pare dificile, sincer. De asta am refuzat Asia Express, de câte ori m-au sunat, am refuzat.

Pentru că toate formatele sunt la fel, te pun să faci tot felul de lucruri pentru rating și nu e stilul meu. Nu mă regăseam și îmi dădeam seama că stau degeaba acolo, nu-mi demonstra nimic. Adică, până la urmă, să mă pună și în valoare un pic.

Banii au fost frumoși întotdeauna. Adică 10.000 de euro la una, 20.000 de euro la alta, 15.000 de euro la alta, vizibilitatea maximă. În prima ediție Sunt celebru, scoate-mă de aici, în 2015, am prins super audiență, am stat 10 zile acolo și am luat mulți bani. Formatele astea sunt foarte buni mai mult pentru debutanți. Atunci s-au lansat Dorian Popa, Ruby și au rupt. Când au venit acasă, erau vedete amândoi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

×