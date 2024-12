Răpit de extratereștri! Momentul fabulos pe care Mihai Trăistariu l-a așteptat cu sufletul la gură

Mihai Trăistariu detonează bomba! Nimeni nu se aștepta la asta! Una dintre cele mai mari dorințe ale artistului era să fie răpit de extratereștri. Da, ați citit bine! Unde mai pui că visa ca ființele de pe alte planete să facă experimente pe el, să îl studieze și să îl trimită înapoi pe Pământ cu puteri supranaturale. Despre toate aceste lucruri, la care visa cu jind, a povestit pe îndelete, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. În timp ce unii au aspirații materiale, ori își doresc faimă, celebrul interpret făcea tot posibilul ca extratereștrii să îi asculte ruga. Iar pentru asta făcea sacrificii considerabile, parcurgea o drumeție de o oră, prin munți, pentru a ajunge în vârf și a-și verbaliza doleanța către cer. Din păcate, sau din fericire, visul nu i s-a îndeplinit…momentan.

Celebrul artist a făcut o dezvăluire șocantă. Chiar dacă de-a lungul anilor, Mihai Trăistariu ne-a obișnuit cu stilul și declarațiile lui nonconformiste, de data aceasta, discuția pe care a avut-o cu CANCAN.RO a fost de-a dreptul fascinantă și deopotrivă surprinzătoare. O dorință aprigă, pentru care a „muncit” ani la rând. Și nu, nu vorbim despre a atinge apogeul în carieră sau vreo explozie în conturile bancare, ci despre fascinația pentru extratereștri.

CITEȘTE ȘI: Mihai Trăistariu nu-și ia gândul de la Eurovision, dar acum vine surpriza: nu va reprezenta România ci… Trădare cu 50 de euro! Ce țări țintește artistul

Atât de puternică a fost atracția pentru alți locuitori ai cosmosului, încât voia să fie răpit, studiat și trimis înapoi. Dar nu oricum, ci o variantă a sa îmbunătățită cu abilități supranaturale. Mai mult decât atât, solistul vine cu încă o serie de păreri de-a dreptul impresionante. Vă spunem doar atât, în viitor, oamenii vor fi hibrizi, combinați cu inteligența artificială. Ce X-Men, Transformers sau Robocop? Mihai Trăistariu spune cum va arăta specia umană a viitorului, asta după ce el va ieși din criogenare.

Mihai Trăistariu, fascinat de extratereștri

Celebrul artist a mărturisit că dintotdeauna a crezut cu tărie în existența extratereștrilor. Iar acum, când specialiștii au confirmat prezența unor fenomene și prezențe neidentificate, Mihai Trăistariu abia așteaptă să stea față în față cu o astfel de ființă.

„Eu în trecut eram mare fan extratereștri și OZN-uri. Aveam în Piatra Neamț niște munți, urcam timp de o oră, singur, acolo și stăteam singur în vârful muntelui, ca să fiu răpit de extratereștri. Îmi doream foarte mult să mă răpească, să facă studii pe mine, să facă experimente și să mă trimită înapoi. Visam la așa ceva, îmi doream foarte mult. Dacă m-aș întâlni acum cu un extraterestru, aș avea multe să îi spun. Aș găsi un limbaj comun să schimbăm informații, să le spun ce cred eu despre Pământ. Poate mă învață niște trucuri, poate îmi dau niște puteri. Poate mă trezesc că pot să citesc gândurile oamenilor.

Acum nu știm exact ce intenții au ei, poate vin să ne cotropească, poate sunt războinici. Dacă ei ar fi mai inteligenți decât noi, poate ne-ar putea ajuta. Este posibil ca ei să se infiltreze printre noi, dacă au formă umanoidă și să facă copii pe aici. Am văzut că deja s-au descoperit în ocean și s-a confirmat că există. Eu oricum am crezut asta dintotdeauna și eram sigur că există viață pe alte planete, era imposibil să nu fie așa. Chiar dacă unii poate nu sunt avansați, alții sunt la un nivel pe care nici nu ni-l imaginăm. Am înțeles că cei de la noi, din ocean, nu s-au ridicat la suprafața, pot trăi doar în apă”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Artistul șochează din nou: „Vom fi cyborgi”

Dacă declarațiile anterioare nu v-au impresionat suficient, Mihai Trăistariu vine cu încă o ipoteză, și mai surprinzătoare. Mai degrabă un soi de prorocire, despre cum va arăta specia umană peste ani și ani. Din spusele solistului, ne vom contopi cu AI-ul, iar oamenii vor fi jumătate roboți.

„Eu mai cred că ne îndreptăm către o specie de hibrizi, cyborg. Inteligența artificială a luat o amploare foarte mare și cu siguranță ne vom combina cu AI, dacă vrem să avem o viață și mai lungă, mai sănătoasă. Probabil vom avea, în viitor, brațe de robot, circuite și cipuri prin creier. Ne vom băga un stick în cap și vom avea memorie și mai mare, deoarece creierul uman nu este capabil să rețină chiar atât de mult.

NU RATA: Mihai Trăistariu a dat lovitura de Revelion 2025! Câte mii de euro va câștiga într-o singură noapte

Peste vreo mie de ani, când vreau eu să mă trezesc din criogenare, eu zic că așa va fi, oamenii vor fi o combinație între ceea ce suntem acum și roboți. Și așa nu mi-am găsit jumătatea, poate va fi AI, oricum citam că este foarte posibil să ne îndrăgostim de inteligența artificială. Dacă îți vorbește așa frumos și îți dă senzația că este ființă umană, poate ne vom lua câte o roboată de asta ca și consoartă”, a mai dezvăluit artistul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.