Mihai Trăistariu a dat lovitura de Revelion 2025! Câte mii de euro va câștiga într-o singură noapte

Nu mai este mult până la sărbătorile de iarnă, iar artiștii deja au agenda full. Printre cei care deja au programate numeroase concerte pentru noaptea dintre ani se numără și Mihai Trăistariu. Acesta spune că are agenda plină, iar doar după o noapte de cântat se va întoarce acasă cu o mică avere. Artistul a dezvăluit ce tarif are, dar și ce bani va face de sărbători.

Mihai Trăistariu a bătut deja palma cu organizatorii de concerte, pentru Revelion 2025, iar plata se pare că este una pe măsură. Pentru noaptea dintre ani, artistul va cânta la mai multe localuri de lux de la munte și va încasa bani frumoși. Cu cât se va întoarce acesta acasă?

Anul 2024 s-a dovedit unul prosper din punct de vedere financiar pentru Mihai Trăistariu. Sezonul estival i-a umplut buzunarele, căci a făcut bani frumoși din închirierea apartamentelor pe care le are pe litoral. Iar acum, noi câștiguri substanțiale se arată la orizont.

Așa cum spuneam, cântărețul deja a bătut palma cu organizatorii de concerte, pentru Revelionul 2025. În acest an el va susține mai multe spectacole la Sinaia, iar la finalul serii se va alege cu 10.000 de euro.

„Anul acesta o să cânt numai la Sinaia, am concerte, mai multe ca niciodată. Îmi convine să merg acolo, pentru că fac mai mulți bani așa. De vreo 10 ani, tot cânt de Revelion la Sinaia, unde, în timp, s-au legat invitațiile, pe la resorturi, hoteluri, restaurante.

Așadar, pentru noaptea dintre ani, Mihai Trăistariu are multă treabă, dar este plătit așa cum se cuvine. Cântărețul a mai dezvăluit că onorariul său este de 1.500 de euro, pentru 45 de minute de show.

„Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt, că e în România, Bulgaria sau în oricare altă țară. Aceștia sunt banii pentru fiecare prezență a mea la evenimente. Zilele acestea voi fi în juriul unui festival muzical din Bulgaria, unde voi și cânta, la gală, dar tot 1.500 de euro cer.

Am acest onorariu din 2006, de când am câștigat locul 4 la Eurovision, cu piesa Tornero. Cânt și muzică ușoară și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora la petreceri!”, a mai spus Mihai Trăistariu.