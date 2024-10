De aproape un an, Mihai Trăistariu este liber de contract în plan amoros. Artistul a devenit, însă, mai pretențios în privința femeilor, după ultima experiență pe care a avut-o. El povestește că fosta iubită îi cerea până și bani de microbuz și nu suporta pisicile în casă. Sătul de discuții pe tema animalelor sale de companie, dar și a banilor, își caută acum alt gen de parteneră de viață. CANCAN.RO are detalii despre criteriile pe care trebuie să le întrunească viitoarea lui iubită, dar și despre problemele din fosta relație.

A avut o relație serioasă timp de 7 ani, apoi parcă a fost urmărit de ghinion. Nici nu apucă să aniverseze un an-doi de relație, că totul se duce de râpă. Asta s-a întâmplat și în decembrie, anul trecut, când Mihai Trăistariu s-a despărțit de iubita sa. Artistul a povestit, pentru CANCAN.RO, motivele care au dus la această ruptură. În ultimii ani, toate poveștile de dragoste pe care le trăiește par trase la indigo.

Prima relație a fost de 7 ani, după aceea de 4 ani, apoi de câte 3 ani, 2 ani, un an, iar 2 ani. Nu sunt certăreț de fel, dar ceva nu funcționează. Erau prea mici de vârstă, ele aveau 20 de ani, iar eu am 40 de ani. La 20 de ani, ele nu fac mai nimic, pentru că nu știu să facă și nu vor. Probabil credeau că, dacă stau cu mine, au totul asigurat. Ultima, de exemplu, îmi cerea în fiecare zi 8 lei pentru biletul de microbuz. «Îmi dai și mie 8 lei, îmi dai 8 lei?». Era așa aiurea situația. Azi așa, mâine așa, până când i-am spus dar nu vrei să te angajezi și tu undeva, la mall? Aveam mereu discuții de genul asta. Una este un cadou, o vacanță și alta să îi plătesc eu toate cele”, a povestit, pentru CANCAN.RO , Mihai Trăistariu.

Dincolo de discuțiile pe tema banilor, artistul spune că un alt motiv de ceartă în cuplu era prezența în casă a celor patru pisici pe care le are. Felinele, pe care Mihai le iubește foarte mult și care locuiesc cu el în apartament de mai mult timp, erau adesea subiect de discuție.

La mine nu este chiar simplu, eu am animale, am pisici în casă, am căței la un adăpost, trebuie să merg zilnic pe acolo. Dacă ele nu au trăit cu animale în casă, nu este ușor, trebuie să se adapteze. Am patru pisici, lasă păr și, chiar dacă își fac nevoile la litieră, tot miroase prin casă și începe să le deranjeze”, mai spune Mihai Trăistariu.