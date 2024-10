Mihai Trăistariu nu-și ia gândul de la Eurovision, dar acum vine surpriza: nu va reprezenta România ci… Trădare cu 50 de euro! Ce țări țintește artistul

Mihai Trăistariu nu poate să stea departe de Eurovision! Pe bună dreptate, de altfel, deoarece este concursul care l-a consacrat în anul 2006, atunci când a participat cu piesa „Tornero”, care a fost fredonată ani la rând de români. Artistul are de gând să își facă revenirea în forță, dar partea interesantă de abia acum urmează. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, interpretul a spus că ar vrea să participe pentru o altă țară. Iar asta nu din lipsă de patriotism, ci pentru că România a anunțat că nu va participa anul acesta la celebra competiție.

Celebrul artist vrea cu orice preț să participe la Eurovision și să câștige marele premiu. Având în vedere faptul că România a anunțat că nu va fi pe lista țărilor concurente de anul acesta la competiția muzicală, Mihai Trăistariu vrea să își bifeze apariția, dar pentru o altă țară. Piesa este deja pregătită, iar cântărețul ne-a povestit totul despre melodia cu care ar vrea să dea lovitura. În plus, ne-a spus și care sunt țările pe care le-a luat în calcul.

Este vorba despre Olanda și San Marino, iar interpretul recunoaște că nu a luat încă o decizie definitivă în ceea ce privește țara pe care o va reprezenta.

Mihai Trăistariu, pregătiri intense pentru Eurovision

Interpretul a dezvăluit că piesa pentru Eurovision este deja pregătită, iar din spusele sale, melodia cu are a ales să participe este una lentă, emoționantă, care va ajunge la sufletele ascultătorilor. Însă Mihai Trăistariu nu a luat o hotărâre în ceea ce privește țara pe care o va reprezenta. Lupta se duce între Olanda și San Marino, iar cântărețul nu se grăbește să ia o decizie. Asta deoarece există și speculații conform cărora România s-ar putea să participe până la urmă la faimosul concurs.

„Eu am deja o piesă pentru Eurovision. Trebuie să mă hotărăsc pentru care țară voi participa. Am deja câteva opțiuni, pentru că mi-au scris oameni din Olanda, din San Marino, sunt niște țări care promit. Nu știu exact ce să fac, pentru că am auzit și un zvon că ar participa și România până la urmă. Am auzit că se vehiculează faptul că e în discuții și România. Procedeul e simplu, se trimit materialele pe mail, pentru orice țară. Se completează un formular cu nume, prenume. E o taxă de participare, de 50 sau 100 de euro. Trebuie să existe ș semnătura compozitorului, textierului și interpretului. Iar melodia de încarcă mp3. Apoi, aștept rezultatul. Și pentru România s-au înscris mulți străini în alți ani. Eu mi-aș fi dorit să particip pentru Republica Moldova, pentru că mă iubesc mulți oameni acolo, dar nu se poate, decât dacă ești cetățean moldovean. Dar ei nu acceptă așa ceva. Dar probabil voi avea șanse mai mari în țările mici. Piesa este deja pregătită, este o piesă de suflet, cu un mesaj puternic, emoționant. Cu siguranță va ajunge la inimile oamenilor”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Artistul lasă litoralul pentru munte

Dar noutățile de la Mihai Trăistariu nu vin doar pe partea artistică, ci și pe cea de business. Cântărețul are gând să își deschidă în viitor o pensiune la munte, mai exact la Piatra Neamț, locul său natal. Solistul spune că muntele va avea întotdeauna în sufletul său un loc aparte. Tocmai de aceea își dorește să vândă tot ce deține la malul Mării Negre și să se retragă la aer curat.

„Eu vreau să fac o pensiune la Piatra Neamț. Am de gând să mă mut la bătrânețe acolo, când voi avea 60 de ani, pentru că e liniște. Și aș vrea să am venituri de acolo, de aceea vreau să îmi deschid o pensiune. Am și rudele acolo, mi-ar fi mai simplu să mă mut acolo. Eu oricum m-am născut la munte, m-am mutat la mare dintr-un moft. Dar eu aș avea nevoie să stau la munte, la aer curat, dar am nevoie și de venituri acolo. Mai am și rude acolo, ar fi foarte bine. La un moment dat voi vinde ce am, pentru că nu mă voi putea ocupa și de mare, de tot”, a mărturisit îndrăgitul artist.

