Cum s-au împărțit vedetele showbiz-ului după anunțul înfricoșător: vine ciclonul! ”Mi-a spus să pun saci la ușă, prăpăd în București!” ”Au stat ca fraierii!”

Ciclonul Ashley a băgat spaima în români, iar majoritatea s-au baricadat în case, de frica urgiei care s-a anunțat. CANCAN.RO a luat legătura cu vedetele noastre, care și-au spus pe șleau părerea despre întreaga situație. Elena Merișoreanu s-a speriat cel mai tare la auzul știrilor despre evenimentul meteorologic, a baricadat geamurile, dar a fost dezamăgită când a văzut că nu a fost nimic mai mult decât o simplă ploaie. Marele fost fotbalist Rică Răducanu a recunoscut faptul că s-a panicat puțin atunci când s-a anunțat părăpădul. Bine, alimentat mai mult de soția sa. La polul opus, Mihai Trăistariu a luat în derâdere panica creată în jurul veștilor care i-au ținut pe români cu ochii ațintiți pe geam. Maria Constantin nu a fost prea mișcată de toată tevatura creată, însă este de părere că un astfel de eveniment le prinde bine oamenilor, deoarece ajung să se gândească la lucrurile care au cu adevărat importanță.

În weekendul care tocmai s-a încheiat, România era panicată de alertele și veștile conform cărora vom avea parte de un ciclon și în Capitală. Vedetele noastre au păreri împărțite despre toată această poveste. Dacă unele celebrități au evitat să iasă din case și au ales să privească ploaia de pe geamul locuinței, altele au privit cu amuzament anxietatea celorlalți.

CITEȘTE ȘI: Ce ravagii a făcut ciclonul Ashley în România, duminică noapte. Județele cu risc crescut de inundații

Printre cei relaxați se numără Mihai Trăistariu și Maria Constantin, care au ignorat avertizările meteorologilor și ale autorităților. Pe de altă parte, doamna muzicii populare, Sofia Vicoveanca spune că se ferește să-și încarce sufletul cu tot felul de anunțuri și lasă totul în voia divinității. Ce au spus vedetele despre evenimentul care a creat un val de neliniște, vedeți în rândurile de mai jos.

Mihai Trăistariu a luat-o la mișto pe „Ashley”

Deși panica instaurată nu a fost de ignorat, Mihai Trăistariu a preferat să apeleze la umor și să se amuze de toată „povestea ciclonică”. Ba mai mult, a râs și de prietenii săi, care s-au baricadat în case, speriați de veștile care se anunțau.

„Pe mine chiar m-a enervat situația. Ieri, spre exemplu, a fost o vreme atât de frumoasă în Constanța, au fost 26 de grade, abia seara a început să picure puțin. Dar am sunat în toate părțile să ies cu prietenii în oraș. Unii stăteau în casă, așteptau să vină ciclonul, unii au zis că nu vor să iasă că li s-a făcut frică de când au fost inundațiile în Galați. Au zis că rămân în casă, de frica ciclonului.

Eu i-am întrebat ce au pățit, de s-au speriat atât de tare de un ciclon, care nici măcar nu a venit. Ei au stat în casă ca fraierii, iar eu am mers la Vama Veche cu managera mea. Eram nervos pentru că toți stăteau în buncăr. De parcă nu mai plouă toamna, mai picură, e puțin vânt, e normal să se întâmple așa. Dacă la orice ploaie se dă alertă, nu e ok. Se va întâmpla ca în povestea aia cu lupul și oile. Într-o zi nu o să mai creadă nimeni, și poate va fi periculos și o să fie nasol. Hai să nu ne mai agităm pentru fiecare ploaie”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Elena Merișoreanu, panică totală: „M-am speriat”

În schimb, Elena Merișoreanu s-a pregătit temeinic, s-a asigurat că întreaga familie va fi în siguranță. Artista de muzică folclorică a recunoscut faptul că s-a speriat destul de rău atunci când a primit mesajele de alertă.

„Am intrat în panică, am baricadat geamurile, tot. Sora mea de la țară, din Ardeal îmi spunea să pun saci la ușă că va fi prăpăd în București. Am primit mesaje de alertă, în toate limbile, de parcă venea sfârșitul lumii. Chiar m-am speriat când am văzut toate acele mesaje. Dar a fost o ploaie normală, acum e totul uscat. Bine că nu a fost nimic grav, să sperăm că va fi totul bine”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

Maria Constantin, mult mai relaxată decât Rică Răducanu

Printre cei întrebați ce părere au despre ciclonul Ashely se numără și fostul mare portar, Rică Răducanu și Maria Constantin. Din nou, părerile au fost variate.

„Eu cred că lumea se impacientează prea tare, se sperie. E normal să te sperii, la urma urmei. Ți-e frică atunci când vezi alertele, când te uiți la știri și se spune că vine prăpăd, vine ciclonul. Ca orice om, te sperii. Dar am mai pățit eu, să mă sperii așa, atunci când se spunea că vin rușii peste noi. Eu le iau mai ușor. Dar nevastă-mea s-a speriat mai mult. Știi cum sunt femeile, să închidem tot, să strângem. Până la urmă nu știi care e treaba, poate fi adevărat, sau nu. Trebuie să previi, că așa e treaba, cu natura nu te pui”, a recunoscut Rică Răducanu.

„Știu că s-au anunțat precipitații foarte multe, dar nu m-am speriat. Nici nu a plouat tare, nu am avut de ce să îmi fac griji. Am trecut noi peste lucruri mult mai grele, cum a fost pandemia, spre exemplu. Nu mi s-a părut nimic grav. Nici nu prea m-am uitat la televizor, am auzit că o să fie mare nebunie. Cred că a fost mult mai grav ce s-a întâmplat la Galați, cum câteva săptămâni, nu ce a fost acum. Poate așa, ne mai liniștim și noi puțin, mai luăm din răutatea asta și ne gândim la lucrurile esențiale care se întâmplă. Oricum toate se petrec cu voia lui Dumnezeu”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Sofia Vicoveanca își pune încrederea în providență

Îndrăgita solistă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, a evitat să se încarce negativ din punct de vedere emoțional și a preferat să evite știrile legate de ciclonul care a speriat România. Artista a oferit și câteva sfaturi de suflet, pentru cei încercați de teamă.

„Întotdeauna eu îmi caut de lucru în casă, pentru că sunt singură la Suceava. Dar am vreo 130 de ghivece cu flori, care mereu vor apă. Eu nu vrea mă uit la ce se anunță, pentru că mă feresc să îmi încarc sufletul cu mai mult decât trebuie. Plouă, e frig, dar e ok.

NU RATA: Decizia drastică pe care a luat-o Maria Constantin și… Pusă la zid că e prea slabă! + Plăcerea vinovată a artistei

Am văzut că acum s-a oprit ploaia, dar sunt fenomene normale, vine iarna, frigul. Probabil că unii și-au propus să facă ceva în weekend și a venit ploaia asta mai rece și i-a speriat. Eu atunci când aflu de lucruri negre, le evit. Trebuie să fim optimiști, fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm pentru liniște și pace și să fim și noi mai buni”, ne-a povestit îndrăgita interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.