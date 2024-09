Ce ravagii a făcut ciclonul Ashley în România, duminică noapte. Județele cu risc crescut de inundații

Ciclonul Ashley continuă să își facă simțit prezența și în acest început de săptămână, iar noaptea trecută a provocat ploi intense care au dus la situații de urgență. Galați se enumeră printre cele mai afectate județe, acolo fiind cod roșu de ploi torențiale și inundații. Iată ce zone mai sunt vizate în următoarea perioadă!

Până ieri la miezul nopții, peste 5.000 de oameni au fost evacuați preventiv în patru județe din România, pentru a fii evitate dezastre precum cele produse pe data de 14 septembrie în județul Galați, atunci când 7 persoane au murit.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), peste 5.400 de oameni din 28 de localități situate în patru județe au fost evacuați duminică, până la miezul nopții.

Mai exact, 5.438 persoane au fost evacuate din următoarele localități:

Galați – 5.361 persoane evacuate din 23 de localități (Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Voda, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului). 467 de persoane au refuzat să fie evacuate.

Vaslui – 60 de persoane evacuate din 3 localități ( Grivița, Murgeni și Vinderei).

Brașov – 6 persoane evacuate dintr-o localitate (Budila).

Argeș – 11 persoane evacuate dintr-o localitate (Lerești).

„În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07.00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acționat în 90 de localități din 27 de județe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS și VN) și Municipiul București pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea.

În acest interval de timp, din cauza precipitaților abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populației pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curți, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituție publică, 1 depozit operator economic și 11 străzi.

De asemenea, din cauza vântului puternic, pompierii au acționat pentru degajarea a 45 de copaci și 2 stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil. În urma acestor evenimente, au fost avariate 11 autovehicule și 2 imobile.

În ceea ce privește circulația rutieră, pe drumurile naționale DN 11/BC și DN 3/IF și drumurile județene DJ 248A/IS și DJ 687/HD s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil.

De asemenea, circulația feroviară a fost temporar oprită pe secția de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD și localitatea Petroșani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact.

În continuare, autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice, urmând ca măsurile luate să fie adaptate în funcție de evoluția situației din teren. Totodată, reamintim măsura dublării efectivelor de pompieri în serviciul operativ în județele vizate.

Având în vedere avertizările meteorologice emise de ANM, recomandăm cetățenilor să adopte un comportament preventiv, pentru preîntâmpinarea situațiilor care le pot pune în pericol viața și bunurile.”, este mesajul transmis de IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România