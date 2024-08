Lui Trăistariu i-a trecut glonțul pe lângă ureche! Femeia doar cu prosopul în jurul ei care l-a întâmpinat își aștepta…soțul! ”M-a chemat ca s-o văd așa!”

Șoc pentru Mihai Trăistariu pe litoral, la unul dintre apartamentele pe care le deține. O femeie i-a cerut să vină s-o scoată din baia în care o încuiaseră proprii copii. Asta in timp ce soțul își făcea cumpărăturile, într-un super-market. Artistul a rămas mască în momentul în care turista a ieșit dezbrăcată, învelită doar într-un prosop. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mihai Trăistariu are nu mai puțin de șase apartamente pe care le închiriază în regim hotelier, afacere care-i aduce nu mai puțin de 35.000 de euro, la finele sezonului estival, după cum acesta mărturisea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Artistul este cel care ține în permanență legătura cu turiștii săi, indiferent de problemele acestora. Recent, el a trăit șocul vieții, după ce o femeie l-a sunat să vină să o scoată din baia apartamentului său, pe care-l închiriase împreună cu familia sa.

„A ieșit doar cu prosopul pe ea”

„S-a închis una în baie acum vreo săptămână și m-a sunat pe mine să o salvez. Păi cum doamnă? Păi copiii au patru ani și m-au închis pe dinafară și nu mai reușesc să deschidă. Bine, bine, dar soțul? Păi e la supermarket. Păi și mai întâi nu sunați soțul? Ci un străin? Păi până vine el, am zis că sunteți mai aproape. Iar femeia a ieșit din baie acoperită doar cu prosopul. Eu cred că a vrut să o văd. Era culmea să apară între timp și soțul…Dar bine că telefonul îl avea în baie”, a povestit Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu cred că Halep sau Hagi se duc ca mine să scoată ei femeile din baie”

Cum artistul deja s-a cam săturat să mai fie el cel sunat pentru toate problemele turiștilor, și dat fiind faptul că zilnic refuză două-trei familii, întrucât nu mai are locuri de cazare, acesta este decis să-și extindă afacerea.

„Anul trecut ne-au rupt vreo trei canapele, anul acesta n-au fost pagube chiar așa de mari. Au mai spart pahare, farfurii, dar trebuie să te aștepți și la așa ceva.

Vreau un hotel sau pensiune cu recepție, să nu mă mai sune turiștii pe mine pentru orice. La apartamente asta e nasol. Am pe cineva angajat, dar tot pe mine mă caută. Că eu fac cazările și rezervările.

Păi Simona Halep și Hagi au și hoteluri și nu cred că se duce ca mine să scoată ei femei din baie. Vreau să am și eu o echipă și să mă lase pe mine”, ne-a mai spus acesta.

