Celebrul cântăreț a aruncat bomba, iar CANCAN.RO are toate detaliile: ”Vreau un copil-clonă!”+ ”Am patru fete, culese de pe stradă!”

Mihai Trăistariu este la curent cu metoda prin care vedetele de la Hollywood și-au clonat animalele și vrea să facă acest lucru, dar la un alt nivel. Mai precis, speră ca în viitorul apropiat să poată să-l crească de la zero tot pe… Mihai Trăistariu! Adică, propria clonă, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mihai Trăistariu a strâns o avere însemnată de-a lungul carierei sale. Artistul are deja opt case, șase dintre ele destinate de câțiva ani închirierii în regim hotelier, iar ultimul apartament cumpărat, unul de lux, se află în renovare. Realizat pe plan profesional, artistul nu poate spune același lucru și în ceea ce privește viața sa personală.

Nu are urmași și nu a fost căsătorit până acum! Iar planurile sale de viitor sunt cât se poate de îndrăznețe și par desprinse dintr-un scenariu de film.

„M-ar încânta ideea să am un copil clonă, adică să fiu tot eu”

Mai precis, artistul este la curent cu metoda prin care vedetele de la Hollywood și-au clonat animalele și vrea să facă acest lucru, dar la un alt nivel. El speră ca în viitorul apropiat, știința să avanseze și să-l poată crește de la zero tot pe Mihai Trăistariu. Adică propria sa clonă cu care știe deja ce va face, pentru a fi mai înaltă decât el.

„Vedetele de la Hollywood își clonează animalele pentru că le vor pe aceleași. Barbara Streisand și-a clonat cățelul de cinci ori. Ia ADN din celulă, apoi în eprubetă crește același animăluț. Așa că și eu mi-am pus păr deoparte. Chiar m-ar încânta ideea să am un copil clonă, să fiu tot eu. Să-l cresc și să-i spun: vezi că tu ești eu. Și să-l iau de la zero. O să-l dau la sport, la baschet, să nu rămână mic ca mine. O să-i spun ce am făcut rău, să nu mai facă. La animale costă zeci de mii de euro. Dar se face. La oameni încă nu s-a ajuns, dar aștept”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Își va clona una dintre pisici

Până ca acest lucru să poată fi posibil, Mihai Trăistariu și-a propus să-și cloneze una dintre cele patru pisici pe care le are.

„Oricum voi face asta cu pisica, una dintre ele mă iubește foarte tare. Doarme cu mine. O să o clonez. Am patru fete, culese de pe stradă”, a completat artistul.

„În vară le cresc prețul”

Altfel, afacerea pe care artistul o are merge foarte bine. Acesta ne-a mărturisit că toate cele șase apartamente pe care le are la închiriat în regim hotelier au fost ocupate în perioada sărbătorilor. Pentru sezonul estival, artistul a decis să mărească puțin prețul locuințelor sale:

„Apartamentele au mers bine. Toate cele șase au fost închirite. Acum le dau cu 200 lei pe noapte. În vară le cresc prețul, la 350, în lunile iulie și august”.

