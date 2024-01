Bărbatul pe care-l admiră în secret Mihai Trăistariu. Cine este starul care l-a impresionat pe fostul reprezentant al României la Eurovision

Noul an a venit cu inspirație și noi revelații pentru Mihai Trăistariu (47 de ani). Artistul s-a lăsat inspirat de idolul său și s-a decis să-și facă o schimbare de look radicală, iar acum își caută iubită.

Se poate spune că Mihai Trăistariu a simți nevoia unei reîmprospătări de imagine. Artistul s-a lăsat inspirat de idolul său de peste hotare și și-a schimbat radical look-ul. Internauții au fost cei mai surprinși de curajul de care a dat dovadă, iar dovadă sunt numeroasele aprecieri de la imaginile postate rețelele de socializare. Cântărețul nu se oprește aici, iar în procesul său de transformare urmează și alte schimbări majore.

În cadrul unui interviu, Mihai Trăistariu a mărturisit că a vrut să înceapă noul an cu o schimbare de look. Zis și făcut. Artistul își dorește să-și lase părul lung, lung la fel cum este al idolului său, David Bisbal. După ce s-a vopsit singur acasă, artistul s-a lăsat pe mâna unor profesioniști din Constanța, care l-au coafat conform doleanțelor sale.

„Am vrut să vin cu o schimbare de look. De vreo zece ani nu mi-am mai schimbat look-ul. Pur și simplu mă tundeam scurt și nu mai aveam nicio imagine, eram la fel, același tot timpul. Devenisem puțin plictisitor și am decis de vreo șase luni să îmi las părul lung și să îl las creț. Părul meu natural este creț. Am făcut și implant de păr, acum am de unde să îl țin lung că înainte nu aveam. Nu vreau să îl tund, vreau să rezist eroic, vreau să îl las lung, lung cum este al lui David Bisbal. Nu vreau să îl las lung până la umeri, dar nici scurt, să ajungă să fie lăsat pe spate. Nu vreau să mai intervin nici cu chimicale pe el, asta este principalul meu țel pentru că nu este recomandat, l-am mai vopsit în trecut dar cu vopsea fără amoniac, vopsele ușoare care nu afectează părul pentru că mi-au apărut niște fire albe la perciuni și am vrut să le acopăr”, a declarat Mihai Traistariu pentru Click!