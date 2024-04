Mesaje de Florii 2024! Cele mai frumoase urări pentru cei care poartă nume de flori

În fiecare an, cu o săptămână înainte de Paște, creștin-ortodocșii sărbătoresc Floriile, sau Intrarea Domnului în Ierusalim. În acest an, sărbătorea are loc în data de 28 aprilie, iar pe lângă încărcătura religioasă, românii îi sărbătoresc în această zi și pe cei care poartă nume de flori. Așa că am pregătit o listă cu cele mai frumoase urări pe care le putem trimite sărbătoriților.

Duminica Floriilor

Duminică, 28 aprilie 2024, creștinii ortodocși sărbătoresc Floriile, sărbătoarea ce semnifică Intrarea Domnului în Ierusalim. Numită şi Duminica Floriilor, această zi este începutul sărbătorilor pascale şi se prăznuieşte cu o săptămână înainte de Paşte.

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de fenic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: „Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante din calendarul creștin-ortodox, reprezentând singura dată când Iisus a acceptat să fie aclamat ca împărat.

Mesaje de Florii 2024

Așa cum spuneam, pe lângă încărcătura religioasă, în fiecare an de Florii, românii îi sărbători și pe care poartă nume de floare. Așa că am pregătit o listă cu cele mai frumoase urări pe care le putem trimite sărbătoriților.

„Să primeşti flori de ziua ta, să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!” „Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La mulţi ani de Florii!” ”De Florii să se răsfrângă asupra ta toată dragostea cu care primăvara își întâmpină florile, toată veselia care izvorăște din ciripitul păsărilor si toată bunătatea cu care soarele dezmiardă natura. La mulți ani!” ”La mulți ani de Florii! Sper ca ziua ta să fie la fel de frumoasă și luminoasă ca florile care înfloresc în această primăvară.” „De ziua numelui îți dăruiesc toate florile din lume însoțite de sănătate, fericire, multe bucurii și belșug. La mulți ani!” „Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori!” „Azi de Florii îţi urez ca ani frumoşi să-ţi vină-n cale! Sănătate şi La Mulţi Ani!” „De ziua numelui îţi dăruiesc toate florile din lume însoţite de sănătate, fericire, multe bucurii şi belşug! La mulţi ani!” „La mulți ani! În viaţă să te împiedici de un bolovan de noroc, să calci într-o baltă de fericire, să te stropeşti din cap până-n picioare cu iubire şi să fii sănătos!” „De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșească și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!”

