Mihai Trăistariu își schimbă viața radical în 2024: ”Vreau să aleg partea cea extremă”

Mihai Trăistariu (47 de ani) a luat o decizie radicală! Artistul vrea să își schimbe viața în 2024. Fostul membru al trupei Valahia a povestit prin ce proces are de gând să treacă, dar și în ce constă transformarea.

Citește și: S-A TERMINAT COȘMARUL PENTRU FAMILIA LUI MIHAI TRĂISTARIU? NEPOATA ARTISTULUI, DISPĂRUTĂ ÎN URMĂ CU 5 ANI, A DAT PRIMUL SEMN DE VIAȚĂ

Chiar la începutul anului 2024, Mihai Trăistariu a luat decizia de a-și schimba radical viața. Artistul vrea să adopte un stil alimentar sănătos. Așadar, va renunța la tot ce consideră că îi face rău. Cântărețul a oferit toate detaliile despre transformarea sa în mediul online.

Mihai Trăistariu a luat decizia de a renunța la alimentele de origine animală. Artistul vrea să consume doar fructe și legume. El a mai adoptat un astfel de stil de viață în trecut, iar acum este hotărât să facă din nou o schimbare. Cântărețul a povestit planurile sale pe rețelele de socializare.

„După vreo 5 cărți despre nutriție- citite în câteva săptămâni și după vreo 10 filme documentare vizionate- având ca subiecte: alimentația corectă, sănătoasă(…) am ajuns la concluzia că vreau să încerc să fiu vegan.

Deocamdată, mi-am propus să fac asta timp de 2 săptămâni… să văd ceva, să simt cumva. Ca să-mi pot da seama dacă pot face asta mereu. Poate toată viața.

Am fost vegetarian prin 2012, timp de 2 ani. Și am încercat din nou în 2019. Timp de 1 an. Deci…știu cum e și nu mi se pare greu deloc.

Cert e că mi-am propus să renunț la tot ce nu cred că e bun pentru organism, inclusiv la lactate și ouă, pe care le mâncam când eram vegetarian. Iar, eu sunt chiar fan lapte și iaurt încă din copilărie.

De data asta, însă, vreau să aleg partea cea extremă: numai fructe și legume. Să vedem ce iese! ”, a fost mesajul transmis de Mihai Trăistariu pe Facebook.