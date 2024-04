Ritualul de care Loredana Groza nu se desparte pentru nimic în lume înainte de a urca pe scenă

Loredana Groza este întotdeauna o apariție! Prezentă la gala Premiilor Unica.ro, artista a atras toate privirile cu ținuta aleasă, dar și cu atitudinea de divă care era pretutindeni. Artista a primit premiul Best Artist și a susținut un discurs plin de emoție, sub privirile tuturor care au aplaudat-o pe artistă pentru cei 40 de ani de carieră. Loredana Groza a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre cariera sa, despre ritualul pe care îl are înainte de a urca pe scenă, dar a spus și de ce anume fiica ei nu a ales aceeași carieră.

Aseară, Loredana a strălucit! Vedeta a purtat o ținută all black formată dintr-o rochie neagră mulată și crăpată pe picior. În picioare a purtat sandale negre cu toc amețitor, iar pata de verde a fost dată de geanta verde. Fericită și emoționată după ce a fost premiată, Loredana Groza ne-a dezvăluit ce înseamnă acest premiu pentru ea.

Loredana Groza, ritual special înainte de a urca pe scenă

„Fac loc pentru premii la mine în casă. Dacă nu mai este loc, facem loc. Acesta este un premiu mic, dar important pentru mine. Este mic ca greutate, să se înțeleagă, dar are o greutate în sufletul meu. Le mulțumesc celor de la Unica pentru această recunoaștere. Este totodată și o obligație, o răspundere. Sunt desemnată ca fiind „Cel mai bun artist”, vorba premiului, dar cred că sunt încă în devenire”, a spus Loredana Groza pentru CANCAN.RO.

Cunoscută ca fiind o fire spirituală, am fost curioși să aflăm dacă diva are vreun ritual, sau face ceva special, înainte de a urca pe scenă. Am aflat de unde își ia energia și cum reușește de fiecare dată să facă un show de senzație.

„Înainte de a urca pe scenă îmi fac cruce de obicei și încerc să mă adun. Să fiu concentrată, eu cu mine, să nu fiu influențată de ceea ce este în jurul meu. Să mă adun ca să pot să performez și să mă focusez pentru ceea ce am de făcut”, spune artista.

Loredana Groza nu vrea în ruptul capului ca fiica ei să o urmeze

Loredana Groza este foarte mândră de fiica ei, Elena Boncea, care este de o frumusețe rară. Deși este frumoasă și are doi părinți celebrii, Elena Boncea nu i-a urmat cariera mamei sale. Împărtășesc multe, merg împreună în călătoriile spirituale pe care Lori le face anual, însă Elena a preferat o viață departe de lumina reflectoarelor. Elena Boncea este producător la unul dintre cele mai de succes posturi de radio din țară. Loredana Groza a spus motivul pentru care nu și-a dorit ca fiica ei să o urmeze în carieră.

„Îmi doresc și mi-am dorit ca fiica mea să nu-și aleagă o carieră în lumina reflectoarelor. Deja eu sunt de atâta timp în lumina reflectoarelor și nu cred că este o viață prea ușoară. Am încercat să o conving ( n.r. să nu intre în această lume). Avem această libertate de a alege, dar nu se știe niciodată” , a mai spus celebra cântăreață pentru CANCAN.RO.

