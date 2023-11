Drama cumplită din familia lui Mihai Trăistariu. „Aproape că m-am bucurat când a murit tata”. Ce se întâmpla la el în casă

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, bucurându-se de un succes uriaș în lumea muzicală. Are o carieră lungă în spate, pentru care a muncit ani la rând. Este adesea în lumina reflectoarelor, fiind foarte activ și pe rețelele de socializare, unde ține legătura cu fanii lui. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, cântărețul a trăit o adevărată dramă în copilăria lui. De curând, a făcut mărturisiri tulburătoare din familia lui!

Mihai Trăistariu n-a avut o copilărie tocmai fericită, din cauza certurilor care existau între părinții lui. Își aduce aminte și acum, cu multă durere, despre bătăile crunte pe care mama lui le încasa de la soțul ei. Tatăl artistului era un om agresiv, care o lovea adesea pe partenera lui de viață. Aceasta a trăit clipe terifiante alături de el, până când bărbatul a murit. N-a putut să plece, căci era mamă a patru copii și nu avea destulă putere să-i susțină financiar pe toți.

Mihai Trăistariu, mărturisiri dureroase despre agresiunile tatălui său

A continuat să trăiască alături de soțul ei, în ciuda calvarului la care acesta o supunea. Până într-o zi când bărbatul și-a dat ultima suflare. Acesta a murit, însă Mihai recunoaște că nu i-au curs prea multe lacrimi. Fostul reprezentant al României la Eurovision și-a adus aminte mereu de momentele grele prin care a trecut în familie, din cauza bătăilor pe care tatăl i le-a dat mamei lui. Mihai Trăistariu susține că atunci când a murit și mama lui, a fost devastat de durere. A simțit o tristețe profundă, cum nu s-a întâmplat în cazul morții tatălui său.

„Am simțit o tristețe profundă când a murit mama. Când a murit tata, nu am simțit, pentru că taică-miu a bătut-o pe mama de a năucit-o, nu știu de ce. Nu s-au înțeles neam. Eram prin liceu, îmi amintesc niște bătăi, cum o lega de calorifer, o trântea pe jos, o tăvălea, o trăgea de picior. N-am să uit, ceva criminal. Nu se înțelegeau neam, nu știu de ce au mai stat.

Mama stătea că avea patru copii și nu putea să ne susțină financiar. A rezistat eroic. Pe el, aproape că l-am urât, deși acum mi-aș dori să îl cunosc și să vorbesc altfel cu tata. Nu știu de la ce se băteau ca chiorii, el pe ea. Aproape că m-am bucurat când a murit, a murit de cancer când eram mai mici, iar mama a rămas liberă. Când a murit mama, eu am moștenit vocea, blândețea, trăsături de la ea, am suferit o lună, m-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu.”, a mărturisit Mihai Trăistariu, într-0 emisiune online.

