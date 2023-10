De ce s-a destrămat trupa Valahia. Mihai Trăistariu a dezvăluit motivul ireal pentru care Costi Ioniță a decis să plece din formație

Valahia a fost una dintre cele mai vândute trupe între anii 1998 – 2004, alături de 3 Sud Est. Ei bine, în timp ce aceasta din urmă impresionează și astăzi, cealaltă s-a destrămat destul de repede. Mihai Trăistariu, unul dintre membri formației a dezvăluit care a fost adevăratul motiv al separării, dar și de ce a decis Costi Ioniță să plece.

„Banii și fetele”, „La mare, la soare”, „Banana” sau „Iubito, nu plânge” sunt doar câteva din piesele care au făcut furori în urmă cu aproape 25 de ani. Trupa Valahia ajunsese rapid la inimile fanilor, iar destrămarea a fost o surpriză pentru toți. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca Mihai Trăistariu, Costi Ioniță și Dorin Topală să își spună „adio” atât de repede. Mult timp s-a zvonit că banii au fost de vină, motivul ar fi fost altul și, până la urmă, a ieșit la iveală.

De ce a plecat Costi Ioniță din trupa Valahia

Între anii 1998 – 2004, trupa Valahia a făcut furori în România. Mihai Trăistariu, Costi Ioniță și Dorin Topală au cucerit publicul rapid cu piesele lor de senzație, printre care amintim „Banii și fetele”, „La mare, la soare”, „Banana” sau „Iubito, nu plânge”. Deși erau pe val, cei trei au luat-o pe drumuri diferite după doar șase ani de la formarea trupei.

La podcast-ul „Aproximativ discuții”, Mihai Trăistariu a dezvăluit motivul real care a dus la destrămarea formației Valahia. În vreme ce majoritatea band-urilor vremii au dispărut din rațiuni financiare, în cazul acesta, lucrurile sunt puțin diferite.

„Costi Ioniță a decis să plece pentru că începuseră să apară unele probleme între noi. Nu îți închipui că vorbim despre neînțelegeri serioase, dar chiar și așa, totul s-a dus pe apa Sâmbetei.

Să-ți explic… Eram nemulțumiți de felul în care stăteam în timpul concertelor sau când filmam videoclipuri. Că unui stă în mijloc, că altul s-a îmbrăcat în alb să atragă atenția sau că de ce a dat unul interviuri și noi nu. Mă rog, de la prostii. Pe bani nu ne-am certat rău vreodată”, a dezvăluit Trăistariu, în podcast-ul moderat de Gojira.

Cum s-a format trupa Valahia

Mihai Trăistariu a povestit și cum s-a format trupa Valahia. Fostul câștigător de la Eurovision a dezvăluit că formația a luat naștere la inițiativa lui Costi Ioniță, cel apoi a părăsit primul trupa.

„Am fost în anul 1998 în concurs (n. red. Festivalul de la Mamaia), încă de la repetiții Costi Ioniță era în sală, avea un studio de înregistrări în Constanța și a fost mirat de trilurile mele, mi-a propus să facem o trupă.

După o lună de stat degeaba l-am sunat pe Costi Ioniță să facem trupa, și am avut noroc că el are mână bună, este un foarte bun manager, am făcut trei melodii și prima dintre ele > cu care ne-am și lansat și am semnat cu Cat Music. A fost anul următor hitul anului.

Valahia era o trupă comercială, dar am reușit cu ea la Mamaia, și cred că în doi numai eu cu Dorin, pentru că între timp ne despărțisem de Costi Ioniță, după aproape un an.”, a povestit Mihai Trăistariu, potrivit ciao.ro.

