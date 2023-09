Ce se întâmplă, de fapt, cu Eurovision România în acest an. Participarea țării noastre la faimosul concurs este incertă

La Eurovision 2023, țara noastră a fost reprezentată de Theodor Andrei. Artistul nu s-a calificat însă în marea finală, clasându-se pe un rușinos loc 36, fără niciun punct acumulat. După această dezamăgire totală, participarea României la Eurovision 2024 se află sub semnul întrebării.

Participarea la concursul muzical Eurovision este o adevărată tradiție pentru majoritatea țărilor europene. De mulți ani, România nu a ratat nicio prezență în cadrul acestui concurs, bifând și câteva performanțe notabile.

Participarea României la Eurovision 2024 este incertă

România a fost reprezentată de Theodor Andrei la Eurovision 2023. Piesa interpretată de acesta, „D.G.T. (Off and On)”, nu s-a bucurat de succes în cadrul competiției ce s-a desfășurat în Marea Britanie. Mai exact, reprezentatul țării noastre nu s-a calificat în marea finală, clasându-se la final pe un rușinos loc 36, cu zero puncte acumulate. Acesta a fost cel mai slab rezultat obținut de Români în istoria participărilor sale la Eurovision.

Dezamăgirea produsă de acest eșec usturător se pare că va avea repercusiuni importante. TVR a cheltuit pentru participarea lui Theodor Andrei nu mai puțin de 400.000 de euro. Astfel, șefii postului public de televiziune nu mai par dispuși să aloce bani pentru participarea la Eurovision 2024. Potrivit Libertatea, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă TVR, se pare că România nu va participa în cadrul concursului ce se va desfășura în Suedia.

„Subiectul participării la Eurovision 2024 nu a fost discutat la nivelul managementului SRTv, motiv pentru care, deocamdată, nu a fost luată o decizie în acest sens”, a declarat Dan Turturică, președintele-director general al TVR.

Deoarece bugetul alocat depășește suma de 100.000 de euro, pentru a aproba participarea la Eurovision, televiziunea publică trebuie să obțină votul Consiliului de Administrație.

Câți bani trebuie să cheltuiască TVR pentru participarea la Eurovision

Cea de a 68-a ediție a concursului Eurovision se va desfășura în luna mai a anului 2024, la Malmo, în Suedia. Termenul limită de depunere a participării a fost data de 15 septembrie, potrivit site-ului ESCToday.com, specializat în informații referitoare la concursul european de muzică.

Taxa de participare la Eurovision 2023 a fost de nu mai puțin de 180.000 de euro, la care s-au mai adăugat încă 25.000 de euro pentru circuitele de difuzare a competiției în România. În plus, TVR a trebuit să plătească biletele de avion, cazările, diurnele pentru membrii delegației, dar și alte sume importante pentru organizarea Selecției Naționale de la București.

Televiziunea Română organizează selecția națională şi participă la Eurovision din anul 1993. Cele mai bune rezultate obținute de țara noastră la acest concurs au fost două locuri 3. Acestea au fost obținute de Luminiţa Anghel și Sistem, la Kiev, în 2005, apoi Paula Seling şi Ovi la Oslo, în 2010. O altă performanță excelentă a fost cea a lui Mihai Trăistariu, care a obținut locul patru, la Atena, în 2006.

